Tremendo botín en Nervión y en La Cerámica

JORNADA vigésima quinta y a estas alturas de la Liga no hay un solo equipo que pueda sestear de forma deliberada. Por arriba y por abajo todos se juegan las habichuelas. Por supuesto que hay algunos que se juegan más que otros, pero ninguno puede decir que ya lo tiene todo hecho. Y en este estado de cosas y de manera muy particular, el domingo se presenta ciertamente clave para el devenir del fútbol según Sevilla.

Para empezar, un duelo con muchísima miga, como con carácter de final si no fuese por la cantidad de camino que queda por recorrerse. Un duelo que hay quien lo califica de derbi, como si el Sevilla y el Almería hubiesen mantenido cierta rivalidad en algún momento de sus vidas. Pero lo que son las cosas, quién iba a pensar que con la Liga tan avanzada, ambos equipos andaluces iban a estar tan igualados. Y es que sólo por dos goles no es el Sevilla el que está en descenso.

Veinticinco puntos ambos es la cifra que atesoran; lo que sí es comprensible en el caso almeriense resulta inconcebible que esa sea la cuenta de resultados que presenta el Sevilla. Se trata de un partido para colocar la cafinitrina bajo la lengua, pues aunque resta mucha competición, meterse en el pozo es mucho más fácil que salir luego de él. Y en cuanto acabe este pleito, el Betis acude al redil de su perseguidor más cercano, ese Villarreal que maneja Quique Setién.

En este reencuentro del equipo verdiblanco con Quique está gran parte del interés, pero es tanto ese interés que los cuatro puntos que los separa no parece margen suficiente para el sesteo. La incógnita principal es a ver cómo ha asimilado el Betis la debacle de Old Trafford y si el físico da para plantarle cara al equipo de La Plana. En fin, que amanece un domingo que no es un domingo más, ya que tanto en Nervión como en La Cerámica es tremendo el botín que se pone en juego.