El Betis Féminas logró un triunfo clave en su lucha por la permanencia por 0-1 ante un rival directo como el Logroño, que le permite salir del descenso, a expensas de lo que haga este domingo el Espanyol ante el Valencia, gracias a un gol de penalti de Ángela Sosa en la segunda parte.

El partido arrancó con el guión previsto. Mucha tensión, nervios e imprecisiones que impedían ver la calidad de ambos conjuntos. Las verdiblancas no lograban hacerse con el control, pero avisaban con rápidos ataques de Aixa y Rosa Márquez por las bandas. Poco a poco el cuadro riojano fue encontrando mejores sensaciones y Méline Gerard apareció en dos ocasiones para mandar el balón a córner y mantener el 0-0. La mejor ocasión de las visitantes llegó a través de las botas de Ángela Sosa, que colgaba un balón al área que a punto estuvo de cazar Mari Paz.

Tras la reanudación las cosas empezaron a cambiar. El equipo de Juan Carlos Amorós quería la pelota y creaba peligro sobre la meta de Tajonar. Poco a poco se sucedieron las ocasiones béticas, quienes desaprovecharon un disparo de Ángela Sosa y dos cabezazos de Valle y Mari Paz que se marcharon al larguero.

Era el aviso antes del tanto. El área local se llenaba de jugadoras verdiblancas y fruto de ello llegaría el penalti sobre Dorine. La central esperaba el remate cuando sufrió el agarrón de Inés. La colegiada lo vio y no dudó en pitar la pena máxima y mostrar la segunda amarilla a la defensa local. Ángela Sosa no falló desde los once metros y el Betis encontraba la recompensa a su buena segunda mitad.

De ahí al final, muchos nervios y pocas ocasiones reales de un Logroño que veía escapar uno de sus últimos trenes hacia la permanencia. Al final, tres puntos de oro que dan la vida para el Betis Féminas que otorgan más confianza a un bloque que suma ya cinco partidos sin conocer la derrota.