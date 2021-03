El Utrera se despide de la fase de ascenso y el Antoniano se salva

La jornada en el grupo X de Tercera División fue muy negativo para el Utrera, único equipo sevillano que tenía opciones de meterse en el play off de ascenso a Segunda B (la única plaza en el subgrupo B que quedaba) y que cayó goleado en el estadio Nuevo Arcángel ante el Córdoba B (3-0) y que sumó su segunda derrota consecutiva, tirando en dos semanas la ventaja que tenía para lograr su objetivo, para lo que dependía de sí mismo.

Los de Jesús Galván, tras el varapalo sufrido la semana pasada ante el San Roque de Lepe en casa (2-3) se vieron superados en la segunda mitad por un filial cordobesista mucho más fresco que además era un rival directo. Dos tantos de Diego Domínguez y otro de Luismi Romeros en apenas 15 minutos desarbolaron al equipo sevillano, que tendrá que jugar la liguilla intermedia, en la que se disputará un puesto también para el cuadro final de ascenso, única opción ya para un equipo que la pasada campaña se quedó en el play off y que en la presente temporada ha trazado una trayectoria muy irregular que puede considerarse decepcionante por las previsiones que desgranó en la confección de la plantilla.

Además, el sistema de competición ideado por la RFEF hace que el Utrera pase en una sola jornada de aspirar a meterse en la fase de ascenso a que pueda incluso caer en la de descenso si perdiera el próximo domingo ante el Castilleja y se dieran una serie de resultados.

La nota negativa la puso el Utrera y la positiva, el Antoniano, que eludió matemáticamente el descenso al imponerse en el derbi lebrijano (1-0) gracias a un gol de Jesús a la hora de partido. La primera fase concluyó en el subgrupo A y este resultado, junto al empate del Conil, salva a los de Francisco Cordero, Rubio, que jugarán la fase intermedia mientras tendrán que pelear por eludir el descenso aparte de los conileños, su directo rival, la Lebrijana, el Arcos y el Cabecense, que tuvo un duro final en su choque ante el líder, el Xerez DFC. Los rojinegros se pusieron por delante con un 2-0 claro al descanso y hasta un 3-1 a falta de 12 minutos para el final, pero los jerezanos le dieron la vuelta al marcador en un abrir y cerrar de ojos, estableciendo un 3-4 final con el último tanto del sevillano de Gelves Manolo Baeza, juvenil bético la temporada pasada.

En el subgrupo 10B, el Sevilla C logró un triunfo de oro sobre el Gerena que le da aire para evitar la zona de abajo, pero que aún no ha eludido del todo y tendrá que jugársela con el San Roque de Lepe, el líder, la semana que viene. Los de Lolo Rosano, que ganaron con goles de Alex Guti e Ilies, tienen dos puntos más que el Pozoblanco y uno menos que el Utrera. El Gerena, por su parte, que sólo ha sumado un punto desde que cambió de entrenador, jugará por no bajar a División de Honor, un objetivo no previsto por la confección de la plantilla.

Mientras, el Castilleja, aunque ya estaba condenado a jugar esta fase de descenso, sumó un importante triunfo ante el Coria (1-0) gracias a un tanto del onubense Cascajo de cara a sumar puntos (21) para la fase definitiva, en la que se arrastran los conseguidos en ésta. Los ribereños cierran esta fase como penúltimos con sólo 15 puntos y pueden hasta caer a la última plaza, ya que descansarán en la última jornada.

Resultados Tercera División

Subgrupo A (Jornada 18, última de la primera fase)

Cabecense-Xerez DFC (3-4)

Antoniano-Lebrijana (1-0)

Xerez CD-Ceuta (0-0)

Conil-Arcos (2-2)

Los Barrios-Rota (1-1)

Subrupo 10B (Jornada 20, penúltima de la primera fase)

Sevilla C-Gerena (2-0)

Castilleja-Coria (1-0)

Córdoba B-Utrera (3-0)

San Roque Lepe-Pozoblanco (2-1)

Ciudad de Lucena-Puente Genil (0-1)