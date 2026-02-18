Abel Antón dará nombre a un circuito de atletismo en Sevilla junto al Guadalquivir

El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido homenajear a Abel Antón con un circuito de atletismo que lleve su nombre y que discurre junto al río Guadalquivir. La iniciativa municipal reconoce así la trayectoria del atleta soriano, bicampeón del Mundo de maratón, quien consiguió su segundo título mundial precisamente en la capital hispalense en 1999.

El recorrido bautizado como Circuito Abel Antón tendrá una longitud total de 12 kilómetros. El trazado transcurre bordeando el Guadalquivir, comenzando en la emblemática Torre del Oro y finalizando en el Huevo de Colón, un monumento situado en las proximidades del estadio de La Cartuja. Precisamente en este recinto deportivo fue donde el fondista soriano logró su segundo campeonato del Mundo de maratón en 1999, dos años después de haberse coronado por primera vez en Atenas 1997.

Abel Antón, que actualmente cuenta con 63 años de edad, ha mostrado su agradecimiento por esta distinción del Ayuntamiento de Sevilla. El atleta ha destacado que se trata de un recorrido emblemático por partir desde la Torre del Oro, punto que tiene un significado especial en su memoria deportiva. Según recordó el propio Antón, fue precisamente en ese lugar donde realizó "ese cambio de ritmo" decisivo en la carrera que le permitió después coronarse campeón mundial en el estadio de La Cartuja, consolidando así su lugar en la historia del atletismo español.

Sanz, quiere convertir el Guadalquivir en el gran centro deportivo de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, manifestó durante el anuncio oficial que "Abel Antón es uno de los más grandes atletas que ha dado España a lo largo de su historia". El primer edil hispalense subrayó la importancia de este reconocimiento, que materializa el agradecimiento de la ciudad hacia una figura fundamental del atletismo nacional. Según explicó Sanz, la creación de este circuito responde también a una voluntad de promoción del deporte en espacios públicos de la capital andaluza.

El regidor municipal destacó además que el circuito permitirá a los aficionados al atletismo correr por uno de los lugares más bonitos de Sevilla. Sanz hizo hincapié en que el trazado discurre bordeando el río Guadalquivir, al que calificó como el "gran centro deportivo" de la ciudad. Esta zona ribereña se ha convertido en los últimos años en uno de los espacios más utilizados por corredores y deportistas sevillanos, ofreciendo un entorno natural privilegiado para la práctica del running y otras actividades físicas.

Características del trazado junto al río Guadalquivir

El nuevo circuito oficial aprovecha uno de los entornos más atractivos de la capital hispalense para la práctica deportiva. Los 12 kilómetros del recorrido ofrecen a los atletas un trazado mayoritariamente llano, ideal para entrenamientos de fondo y preparación de pruebas de larga distancia. El paseo que bordea el Guadalquivir cuenta con una infraestructura adecuada para corredores, incluyendo pavimento en buen estado y zonas ajardinadas que proporcionan sombra en las horas de mayor insolación.

La Torre del Oro, punto de inicio del circuito, constituye uno de los monumentos más emblemáticos de Sevilla y un referente turístico. Desde este enclave histórico, el recorrido avanza hacia el norte siguiendo la ribera del río hasta alcanzar el Huevo de Colón, una escultura monumental situada en la zona de La Cartuja. Este área del norte de la ciudad experimentó una profunda transformación con motivo de la Exposición Universal de 1992 y actualmente alberga importantes instalaciones deportivas, culturales y tecnológicas.

La gesta de Abel Antón en el Mundial de Sevilla 1999

El Campeonato del Mundo de Atletismo celebrado en Sevilla en agosto de 1999 supuso un momento culminante para el atletismo español. Abel Antón llegaba a la cita con el estatus de campeón vigente tras su victoria en Atenas 1997, pero debía defender el título ante rivales de primer nivel internacional. El maratón disputado en el estadio de La Cartuja se desarrolló en condiciones de calor extremo, con temperaturas que superaron los 30 grados, lo que añadió dificultad adicional a la prueba.

El atleta soriano ejecutó una estrategia de carrera inteligente, dosificando sus fuerzas durante los primeros kilómetros para después imprimir un cambio de ritmo decisivo en las inmediaciones de la Torre del Oro. Ese ataque resultó determinante para descolgarse del grupo perseguidor y alcanzar la meta con ventaja suficiente. La victoria de Antón en su propio país, ante el fervor del público español, se convirtió en uno de los momentos más memorables del atletismo nacional y consolidó su leyenda deportiva.