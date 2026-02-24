Achraf Hakimi será juzgado por violación tras una denuncia de 2023

Achraf Hakimi, quien será juzgado por el cargo de violación tras la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven, en una rueda de prensa con el PSG

El futbolista Achraf Hakimi será juzgado por un presunto delito de violación tras la decisión de la jueza instructora del caso, que ha estimado procedente llevar a juicio la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven. El lateral derecho del PSG, internacional con Marruecos y formado en las categorías inferiores del Real Madrid, se enfrenta a un proceso judicial que él mismo ha calificado de injusto a través de sus redes sociales.

La magistrada francesa encargada de la investigación ha considerado que existen elementos suficientes para abrir un juicio oral contra el jugador hispano-marroquí, de 26 años, quien desde el primer momento ha negado categóricamente las acusaciones. La denuncia fue interpuesta hace más de dos años por una mujer que acusó al futbolista de agresión sexual, lo que desencadenó una investigación judicial que ahora concluye con la decisión de proceder con el enjuiciamiento del deportista.

Hakimi no ha tardado en pronunciarse públicamente sobre esta resolución judicial. A través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter), el defensa ha expresado su profunda disconformidad con el sistema judicial francés y ha manifestado su convicción de inocencia. "Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa", señaló el jugador en su mensaje público, en el que también añadió que esta situación resulta "tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras".

La postura del futbolista ante el proceso judicial

El canterano del Real Madrid, que militó en el club blanco entre 2006 y 2020 antes de recalar en el Inter de Milán y posteriormente en el PSG, ha mostrado una actitud de confianza de cara al juicio. El internacional marroquí ha afirmado que espera "con calma este juicio", manifestando su convencimiento de que el proceso permitirá demostrar su inocencia. Según sus propias palabras, el juicio "permitirá que la verdad salga a la luz públicamente", una declaración que refleja su intención de afrontar el proceso judicial sin temor.

La defensa legal de Hakimi ha impugnado desde el inicio la veracidad de la denuncia, argumentando que no existen pruebas sólidas que sustenten la acusación de violación. Los abogados del futbolista han trabajado durante estos más de dos años para demostrar la falsedad de las alegaciones, aunque la jueza instructora ha estimado que el caso debe ser dilucidado en un tribunal con todas las garantías procesales.

Impacto en la carrera deportiva del jugador

Desde que se conoció la denuncia en febrero de 2023, Achraf Hakimi ha continuado con su actividad deportiva profesional en el PSG sin que el club parisino haya tomado medidas disciplinarias internas contra el jugador. El lateral ha participado con regularidad en los compromisos del equipo tanto en la Ligue 1 francesa como en competiciones europeas, manteniendo su estatus como uno de los defensas más valorados del fútbol mundial.

El futbolista nacido en Madrid pero de origen marroquí ha sido una pieza fundamental en el esquema del PSG, aportando velocidad, capacidad ofensiva y solidez defensiva en el carril derecho. Su rendimiento no se ha visto aparentemente afectado por la investigación judicial, aunque la confirmación del juicio podría generar una mayor presión mediática sobre el deportista en los próximos meses.

El sistema judicial francés y los casos de violación

La decisión de la magistrada francesa de llevar el caso a juicio se enmarca en el procedimiento habitual del sistema judicial galo, donde la fase de instrucción permite a los jueces investigar los hechos denunciados y determinar si existen indicios suficientes para proceder con un juicio oral. En Francia, como en otros países europeos, las denuncias por delitos sexuales son investigadas con especial atención, siguiendo protocolos específicos que buscan proteger tanto a las presuntas víctimas como garantizar los derechos de los acusados.

La crítica de Hakimi sobre que "una acusación basta para justificar un juicio" ha generado debate en redes sociales y medios de comunicación. Algunos sectores defienden que el sistema judicial debe ser especialmente riguroso antes de llevar a alguien a los tribunales, mientras que otros argumentan que el juicio es precisamente el mecanismo para determinar la veracidad de las acusaciones y que la presunción de inocencia debe mantenerse hasta la sentencia definitiva.