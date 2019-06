Trazada a trazada hacia los números uno

Una de ellas es el presupuesto del Campeonato de España, que oscila entre los 60.000 y los 80.000 euros. Por fortuna, Sergio cuenta con la ayuda del Ayuntamiento de Guillena. Allí sí ha encontrado el respaldo económico que no halló en Sevilla, donde su familia vivía hace unos años. El padre de Sergio no quiere olvidarse de su empresa, Dinagas Sevilla, que siempre ha puesto de su parte para que el chaval pueda acudir a grandes competiciones, siendo su principal patrocinador. Habla con cariño del dueño, Juan Plata, que desde el principio acogió a Sergio “como si fuera su nieto”. En el joven está el alcanzar sus sueños. Pues apoyos no le van a faltar.

Del ‘93’ desde antes que comenzase la leyenda

Sergio Bernal tiene un ídolo indiscutible, el motivo por el cual lleva el dorsal 93 desde muy pequeño. Éste no es otro que Marc Márquez, al que admira “por su estilo de pilotaje y por su forma de ser”. El piloto de Cervera no era precisamente la debilidad de su padre, que tira hacia Italia. “Se lo intenté inculcar cuando era más pequeño y le puse el 46, de Valentino, que es el que me gusta a mí”, dice. Pese a la devoción de su padre, Sergio no iba a ser rossista. “Él decidió, hace unos seis años, llevar el dorsal de Márquez, cuando no era tan conocido”, comenta. En aquel entonces, el ahora pentacampeón del mundo de Moto GP no había levantado aún su primer título en la categoría reina. La campaña pasada, en la última carrera del Mundial, en Cheste, Sergio tuvo la oportunidad de entrar en el trailer de su referente, el 93. Márquez lo saludó, le regaló una gorra y se hizo alguna que otra fotografía con él.