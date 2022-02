El Betis Futsal recupera la sonrisa (2-1)

El Betis Futsal sumó tres valiosos puntos frente al Osasuna Magna (2-1), en el encuentro aplazado de la jornada decimocuarta, que sirve para que los de Juanito corten su mala racha de cuatro partidos sin vencer sumando una importante victoria que les permite distanciarse de la zona de descenso.

Fue un partido cerrado en el primer acto, con mucha igualdad en la pista, y en el que ambos equipos dejaron para resolver en el segundo periodo en un encuentro muy discreto en su arranque por parte de ambos equipos.

La tónica cambió tras el descanso, con ambos conjuntos buscando la portería rival. Sería el Betis quien aprovechase el balón parado para anotar el primer tanto por medio de Lin (34').

📺⚽️ HIGHLIGHTS | Importante triunfo de @RealBetisFS en el aplazado contra Xota FS que le aleja del descenso (2-1)🌍 Real Betis Futsal wins an important victory by beating Xota FS in their postponed game#LNFS #LigaFutsalProfesional pic.twitter.com/QibQiIhIcl