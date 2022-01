El sevillano José Medel se apunta el triunfo absoluto

El sevillano José Medel se ha proclamado vencedor del Trofeo Excellence Cup de Optimist, después de que este martes las condiciones de viento hayan permitido recuperar el tiempo y celebrar tres pruebas. El regatista del CN Puerto Sherry se impone por cuatro puntos al regatista del Real Club de Regatas de Alicante, Eugenio Ribelles, quien a su vez saca dos al regatista del RCN de Adra, José Manuel Cuellar, tercero.

De menos a más en esta decisiva jornada, Medel vence con un 3º, un 2º y un 1º y hace valer su mejor conocimiento del medio para poner ese plus que le ha favorecido en la búsqueda de un objetivo complicado por las condición variable del viento y la fuerte corriente en la bahía gaditana.

A las puertas del podio absoluto, empatado con el almeriense Cuéllar, se sitúa Sergio Mancera, del CDN Punta Umbría, ganador de la tercera prueba en su grupo y lo siguen con cuatro punto más Daniel de la Serna, del CNM Benalmádena, y Adriana Serra, del RCMT Punta Umbría, empatados en el quinto y sexto puesto, respectivamente, seguidos a un punto y también con empate por el portugués Tiago Santos y Nacho Fernández del CN Puerto Sherry, séptimo y octavo, respectivamente. Completan el top10 del Trofeo Excellence Cup el luso Guilherme Morais y el alicantino Joaquín Valero, noveno y décimo por este orden. La igualdad marca la clasificación en la parte alta y dice mucho del nivel y espíritu de superación demostrado por los aspirantes.

Resueltas las victorias Sub 16 de la 8ª Regata Ciudad del Puerto a manos de José Medel y Adriana Serra, la buena actuación del almeriense Jose Manuel Cuéllar que lo ha llevado a ocupar el tercer puesto absoluto, le vale para proclamarse vencedor Sub 13, escoltado en el podio por Felipe Pachón, del CNM Benalmádena, y el portugués Vicente Costa, decimoquinto y vigésimo segundo de la general, respectivamente. La ganadora Sub 13 es Mar Infante, seguida de Reyes García y Begoña Cañizares, las tres pertenecientes al equipo de regatas del RCMT Punta Umbría.

El podio Sub 16 femenino se completa tras Serra, con Mercedes Medel, del CN Sevilla, y la portuguesa Mariana Pinto, y entre los más pequeños -categoría Sub 11- los ganadores son el gallego Pablo Gago y la regatista del CN Sevilla María de las Mercedes Medel.

Tras dos días en blanco debido a la calma, la de hoy era una jornada marcada por vientos que fueron subiendo desde los 7 nudos de intensidad en la primera prueba a los 11/12 de la segunda y tercera, moviéndose del 290º al 320º. El comité de regatas llegó a dar la salida de una cuarta prueba que habría permitido el descarte, pero antes de la llegada del primer grupo a la baliza número 1 del recorrido, el viento se movía al 330º y subía rozando los 20 nudos, lo que aconsejó anular y mandar la flota a tierra.

En cualquier caso, se ha hecho todo lo posible para conseguir una jornada rápida y provechosa, que deja con buen sabor de boca a los anfitriones y los regatistas que han viajado desde lejos para no faltar a una regata que ha reunido en torno a 150 regatistas de ocho comunidades autónomas y cuatro países.