Alcaraz sobre Ferrero: "Era un capítulo de mi vida que tenía que terminar"

Carlos Alcaraz abre una nueva etapa en su carrera profesional justo antes de uno de los momentos más decisivos de la temporada. El tenista murciano habló por primera vez de la ruptura profesional con su histórico entrenador, Juan Carlos Ferrero, una separación que pone fin a una relación de siete años marcada por el crecimiento, los títulos y la consolidación en la élite del tenis mundial.

En la antesala de su debut en el Abierto de Australia, Alcaraz explicó en rueda de prensa que la decisión fue “mutua” y asumida con “normalidad y agradecimiento”. Según el actual número uno del mundo, se trata de “un capítulo que tenía que terminar”, subrayando que no existe conflicto personal y que la relación entre ambos sigue siendo buena fuera de las pistas.

“Gracias a Ferrero soy el jugador que soy hoy”, reconoció el murciano, dejando claro el peso que tuvo el exnúmero uno en su formación desde que comenzaron a trabajar juntos en 2018, cuando Alcaraz apenas tenía 15 años y aún no competía de forma estable en el circuito ATP. Aquella apuesta conjunta, facilitada por su agente, Albert Molina, terminó dando forma a uno de los talentos más precoces y dominantes del tenis moderno.

Pese al cambio en el banquillo, Alcaraz quiso transmitir un mensaje de continuidad y tranquilidad. Aseguró que la estructura de trabajo se mantiene prácticamente intacta y que las rutinas de entrenamiento apenas han variado. “El equipo es prácticamente el mismo, sólo falta un miembro”, explicó, reafirmando su plena confianza en Samuel López, quien asume ahora la responsabilidad principal tras haber trabajado previamente junto a Ferrero.

El foco inmediato del tenista español está puesto en Melbourne, donde afronta el único Grand Slam que aún no figura en su palmarés. El Abierto de Australia se ha convertido en su “principal objetivo” del curso, un torneo al que llega con ambición renovada. “Estoy hambriento, con muchas ganas y siento que he hecho una gran pretemporada”, afirmó, transmitiendo sensaciones positivas antes de su estreno.

Completar el denominado Career Grand Slam es una meta que sobrevuela su discurso, aunque Alcaraz evita obsesionarse con las comparaciones históricas. Reconoce la magnitud del logro, pero también relativiza su importancia frente a otros éxitos ya conseguidos. “Ganar tres Grand Slams también es algo impresionante”, comentó, dejando claro que prefiere avanzar paso a paso.

El murciano también dedicó elogios a la organización del torneo y a la ciudad australiana, destacando el ambiente y las infraestructuras que rodean al campeonato. En el horizonte aparece, una vez más, la posibilidad de un nuevo enfrentamiento con Jannik Sinner, actual número dos del mundo y su gran rival generacional.

Con un equipo consolidado, hambre competitiva y un objetivo claro, Carlos Alcaraz inicia en Australia una etapa distinta, marcada por la madurez y la ambición de seguir haciendo historia en el tenis mundial.