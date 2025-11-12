Alcaraz-Musetti: fecha, horario y dónde ver en directo el partido de las ATP Finals

Carlos Alcaraz está a solo una victoria de asegurar el número uno del ranking ATP al final de la temporada y de conseguir un pase a semifinales de las ATP Finals. El tenista español logró una gran remontada el martes al derrotar a Taylor Fritz por 6-7 (2), 7-5 y 6-3 en las ATP Finals, y ahora depende de sí mismo para cerrar el año en lo más alto.

“Estoy tratando de no pensar en eso, pero es realmente difícil no hacerlo”, reconoció Alcaraz tras su triunfo, consciente de la magnitud del reto. Con esta victoria, el murciano suma un balance de 2-0 en el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores del mundo.

A pesar de los 14 aces de Fritz, Alcaraz logró imponer su ritmo con 47 golpes ganadores, mostrando su mejor tenis en los momentos decisivos. “Fue un partido realmente exigente, muy duro físicamente. Estoy orgulloso de haber mantenido la calma y mostrado un gran nivel cuando más lo necesitaba”, comentó el número uno español en rueda de prensa tras el encuentro.

En el otro partido del grupo, Lorenzo Musetti venció al australiano Alex de Miñaur por 7-5, 3-6 y 7-5, en un duelo muy ajustado. Así, el italiano mantiene vivas sus opciones de clasificación.

Con estos resultados, Alcaraz lidera el Grupo Jimmy Connors, por delante de Fritz y Musetti (ambos con 1-1), mientras que De Miñaur cierra la tabla con 0-2. Tras la victoria de Musetti, el español necesitará un triunfo ante el italiano para conseguir una plaza en semifinales. En caso de que caiga derrotado, habría que tener en cuenta el resultado del partido Fritz-De Miñaur para saber la diferencia de set y juegos.

Horario y dónde ver el partido Alcaraz - Musetti

El partido entre Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti se disputará el jueves 13 de noviembre, a partir de las 20:30 horas.

El encuentro podrá seguirse en directo por televisión y en streaming a través de Movistar Plus+ (canal Deportes 2), que cuenta con los derechos de retransmisión de las ATP Finals.