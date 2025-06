Alcaraz sufre en el duelo español ante Munar

Menudo dolor de muelas, debió pensar Carlos Alcaraz, que necesitó de una auténtica maratón de 3 horas y 26 minutos, una barbaridad para un partido en hierba, para desembarazarse de Jaume Munar y clasificarse a los cuartos de final de Queen's (6-4, 6-7 (7) y 7-5). El murciano, que ya ha mejorado el resultado del año pasado, sobrevivió a uno de los partidos más largos de la historia del torneo y logrando su mejor racha personal con quince triunfos seguidos. Hasta ahora su tope era catorce.

"No me creo que esté aquí", manifestó el murciano tras un encuentro brutal y en el que remontó un 2-4 en contra en el tercer set. "No me rendí", añadió, después de dejar en el camino a un espectacular Munar, que jugó uno de los mejores partidos de su vida y ni aún así pudo con un tremendo Alcaraz, acostumbrado al sufrimiento y que revivió algunos de los momentos de la final de París ante Jannik Sinner.

Porque, después de un primer set más que solvente, Alcaraz se expuso a la revolución de Munar, que dispuso primeros de tres bolas de 'break' sobre el saque del murciano y después de seis pelotas de set antes de un desempate loco en el que Alcaraz primero tuvo un 6-4 y dos puntos de partido y después se enfrentó a otras dos pelotas para irse al tercero.

No aprovechó Munar la primera, pero sí la segunda, empujando a Alcaraz a un set definitivo en el que la duda era quién estaría más fresco. Del intercambio de elogios y malabarismos y amplío repertorio de golpes que habían sido los dos primeros sets se pasó a un duelo mucho más pragmático y errático en el que Alcaraz fue el que primero tuvo la iniciativa, con un 2-0 a favor, para después cederla y perder cuatro juegos seguidos. Cuando más en el abismo estaba, Munar se deshizo, no pudo rematar la faena y el murciano, llevándose cinco de los últimos seis juegos, firmó su presencie en los cuartos de final de Queen's tras una maratón.

El curioso mensaje de Alcaraz a la cámara

"¿Tres horas y media? ¿Estamos en tierra batida?", escribió el de El Palmar a la cámara. Con esta victoria, Alcaraz suma 90 puntos y recorta a Jannik Sinner en la pelea por el número uno del mundo. Mientras que el italiano defiende el título en Halle, Alcartaz tiene margen de mejora aquí en Queen's porque perdió el año pasado en segunda ronda.

Su rival en la siguiente ronda será un sacador, Reilly Opelka o Arthur Rinderknech, que se enfrentan en el último partido de la jornada en Queen's. Al estadounidense no se ha medido nunca, al francés en dos ocasiones, una de ellas, en Queen's, siempre con victoria