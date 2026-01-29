Alcaraz-Zverev: horario y dónde ver en directo el partido de semifinales del Open de Australia

El español Carlos Alcaraz en acción durante su partido de cuartos de final contra el australiano Alex de Miñaur en el Abierto de Australia.

Carlos Alcaraz se prepara para uno de los encuentros más importantes de su carrera al enfrentarse a Alexander Zverev en las semifinales del Open de Australia 2026, que se disputarán en la madrugada del jueves 29 al viernes 30 de enero. El joven murciano, que ya ha superado sus propias marcas históricas en Melbourne, busca conquistar el único Grand Slam que aún se le resiste.

Después de imponerse en tres sets a Álex de Miñaur (7-5, 6-3 y 6-1) en cuartos de final, Alcaraz llega a esta instancia con una confianza enorme. El actual número 1 del mundo está mostrando un nivel arrollador, habiendo dejado atrás a cinco rivales sin perder ni un solo set en lo que va de torneo.

Por su parte, Alexander Zverev, número 3 del ranking ATP, se mete en la semifinal tras eliminar a Learner Tien, una de las grandes sorpresas de esta edición del 'Major' australiano. Ambos jugadores se medirán con la mirada puesta en la final, donde el ganador se enfrentará al ganador del otro encuentro de semifinales: Jannik Sinner, vigente campeón, o Novak Djokovic, el tenista con más Grand Slams en la historia.

Horario y dónde ver por TV el partido Alcaraz - Zverev

El partido entre Alcaraz y Zverev de semifinales del Open de Australia comenzará a partir de las 4:30 horas de la madrugada del viernes 30 de enero (14:30 en Australia).

En España, el encuentro se podrán seguir en TV y online a través de Eurosport, disponible en Movistar+, Orange TV y Dazn, así como en HBO Max y su aplicación oficial.