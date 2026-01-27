Carlos Alcaraz, en semifinales del Open de Australia por primera vez en su carrera tras derrotar a De Miñaur

Carlos Alcaraz rompió su techo en el Abierto de Australia, ese que le tenía anclado en los cuartos de final como una maldición y que atravesó esta vez, tras ganar al ídolo local, Alex de Miñaur, sexto favorito, y situarse en las semifinales del primer Grand Slam del curso.

Tiene entre ceja y ceja este torneo el jugador de El Palmar de 22 años, que siempre, por una razón u otra, se había estancado en cuartos. El pasado año frenado por Novak Djokovic. Una lección que aprendió y que puso sobre la mesa en este 2026, a la que ha llegado como número uno del mundo y gran candidato.

Saldrá de Melbourne, pase lo que pase a partir de ahora, reforzado como primero del ránking. Defendía cuartos. Está en semifinales. Jannik Sinner no puede mejorar puntuación. Solo perder si no vuelve a ganar el torneo.

Las cuentas, en cualquier caso, se harán al final. Ahora, Alcaraz está en semifinales con el alemán Alexander Zverev en el horizonte, como adversario antes de la final. El germano, finalista el pasado año, ganó previamente al estadounidense Learner Tien por 6-3, 6-7(5), 6-1 y 7-6(3). Es el penúltimo obstáculo para el título del murciano.

Alcaraz, que ambiciona nuevos registros en el torneo, ganó por sexta vez, en todo tipo de superficies, a Alex de Miñaur que a lo largo de su carrera solo una vez ha sido capaz de tumbar a un número uno del mundo en un torneo. Fue a Novak Djokovic en la United Cup. Es el australiano un jugador de estupendas prestaciones, sexto del mundo, con una gran derecha que puso en funcionamiento en varias ocasiones ante el español, especialmente en el primer set, en el que mantuvo la fe.

Ha perdido siempre el jugador oceánico contra Alcaraz y lo hizo otra vez en un encuentro con menos calor que al inicio de la jornada y que se disputó al aire libre. El murciano había entrenado horas antes bajo techo porque la temperatura era de récord. Aflojó a la hora del partido que completó la jornada.

Pretendía el australiano de 26 años, con diez títulos en su historial aunque ninguno del renombre de la final que perdió en Canadá, en el 2023, Masters 1000, alcanzar las semifinales de un Grand slam por primera vez, en su novena participación en Australia y la trigésima cuarta en un grande. Su recorrido había sido alentador pero se topó con Alcaraz.

El número uno del mundo salió airoso de la montaña rusa que se convirtió el primer set que Alcaraz arrancó a lo grande, con un 3-0 firme, pero al que su rival respondió con un 3-3. Volvió a romper el español que se situó con 5-3 y saque. Emergió otra vez de Miñaur, en su mejor momento; atrevido, acertado. Pero cuando tenía la ocasión de llevar la manga al tie break, vio como el murciano, al resto, se hizo con el parcial por 7-5.

Dejó tocado el asunto al jugador local y revitalizó a Alcaraz que transita a toda velocidad por el cuadro del Abierto de Australia, sin perder un set. Aprendió de eso Carlos que volvió a tomar una renta de tres juegos en el segundo y no la desperdició. El español estaba en su top y Alex de Miñaur había bajado de confianza. Había rayado la perfección el australiano. Pero era difícil de mantener eso nivel. En un visto y no visto, tenía un 2-0 en contra porque el murciano había cerrado el parcial por 6-2.

Era una losa muy grande para el rival de Carlos Alcaraz que aceleró hacia la victoria. Volvió a desequilibrar en el tercero y De Miñaur decayó. Resignado a la derrota y al nuevo éxito del español. Una nueva derrota que sumar ante el número uno del mundo, disparado a semifinales y a los récords.

Primera semifinal en Australia para Alcaraz en su quinta presencia en Australia, en su vigésimo Grand Slam. Es el octavo español en lograr estar entre los cuatro mejores del primer Grand slam del curso tras Rafael Nadal, David Ferrer, Juan Carlos Ferrero, Andrés Gimeno, Juan Gisbert, Carlos Moyá y Fernando Verdasco.

Es la décima semifinal de Grand Slam y con 22 años y 272 días, Alcaraz aspira a convertirse en el segundo jugador más joven de la Era Abierta en alcanzar 10 semifinales de Grand Slam, después de Nadal, quien alcanzó su décima semifinal de Grand Slam con 22 años y 243 días en el Abierto de Australia de 2009.

Completa el murciano su racha de semifinales en los torneos de Grand Slam. Ahora sigue con la intención de convertirse en el jugador más joven de la historia en completar el Grand Slam individual masculino, por delante de Don Budge, quien lo completó en el Campeonato de Francia de 1938 con 22 años y 363 días.

Y en el jugador más joven de la Era Abierta en ganar 7 títulos de Grand Slam individuales masculinos, por delante de Bjorn Borg, quien ganó su séptimo título de Grand Slam en Roland Garros de 1979 con 23 años y 4 días.