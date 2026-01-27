El gesto de deportividad de Alcaraz tras un castigo arbitral a De Miñaur: "No estaba listo"

El tenista español Carlos Alcaraz protagonizó un notable gesto de deportividad durante su encuentro de cuartos de final contra el australiano Alex de Miñaur en el Open de Australia 2025. En un momento de tensión en la Rod Laver Arena, con el público abucheando una decisión arbitral, Alcaraz intervino para defender a su rival, demostrando su fair play en la pista. Ambos jugadores se enfrentaban en busca de un puesto en las semifinales del primer Grand Slam de la temporada.

El partido, disputado en la pista central de Melbourne, comenzó con un Carlos Alcaraz muy concentrado, logrando una ventaja inicial de 3-0 en el primer set. Sin embargo, el apoyo de la afición local impulsó a De Miñaur, quien consiguió igualar el marcador a 3-3, reenganchándose al encuentro. Este set inaugural se caracterizó por su gran igualdad, extendiéndose durante una hora antes de que el murciano se lo adjudicara por 7-5.

El momento clave que generó la controversia ocurrió con el marcador 6-5 a favor de Alcaraz y De Miñaur al servicio. La juez de silla señaló un retraso en el saque del australiano, una decisión que provocó una sonora protesta por parte de los espectadores presentes en la Rod Laver. Al percatarse de la advertencia a su oponente, Alcaraz se dirigió a la árbitra para explicarle en inglés: "No estaba listo". Este ejemplo de deportividad por parte del tenista español fue muy aplaudido, ya que podría haberse beneficiado de la sanción a su rival.

El partido acabó con un 7-5, 6-2 y 6-1 para el español, que se impuso sin grandes dificultades en el segundo y tercer set. El objetivo de Carlos Alcaraz es claro: levantar el trofeo del Open de Australia el próximo 2 de febrero. El tenista murciano busca añadir este título a su palmarés, que ya incluye el US Open de 2022 y Wimbledon de 2023. Hasta la fecha, no había logrado superar los cuartos de final en el primer Grand Slam del año, por lo que este enfrentamiento contra De Miñaur representa una oportunidad crucial para romper esa barrera y acercarse a su primer campeonato en Melbourne.