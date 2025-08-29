Almeyda: "Azpilicueta reúne las características de un líder, es un gran refuerzo"

El técnico argentino del Sevilla, Matías Almeyda, repasó la actualidad del club en la rueda de prensa previa al choque que enfrentará a los suyos contra el Girona en Montilivi mañana a las 19:30 horas.

Respecto a la preparación del partido afirmó "estar trabajando respecto a errores" y con ganas de "arrancar de una vez por todas" con el objetivo de sacar esto adelante como equipo.

Uno de los principales temas en la actualidad sevillista es la llegada de César Azpilicueta, sobre la que se pronunció Almeyda: "Puede aportar desde muchos lugares y jugar en varias posiciones, es buen refuerzo", afirmaba sobre el ex del Atlético, del que destacó su capacidad de líder: "En el fútbol existen lideres positivos, que hablan con sentido, y Azpilicueta reúne estas caracteristicas de gran lectura en el campo con un compañerismo especial".

El entrenador se pronunció también sobre las posibles salidas de los próximos días. Sobre Lukebakio, no quiso mojarse y se ciñó a decir que es una cosa que tendrán que resolver entre el jugador y los dirigentes. De Idumbo, cuya marcha al Mónaco ya está cerrada, afirmó que "es un benficio para el club y el jugador".

Al ser preguntado sobre los posibles fichajes no aclaró posiciones concretas a reforzar: "El mercado no está cerrado y en este tramo final se empiezan a mover un montón de cosas, sabemos las posiciones que se buscan para reforzar el equipo pero no cometería el error de marcar una posicion en la que tengo jugadores", comentó.

Respecto las inscripciones, un problema que ha marcado el inicio de temporada del club, el técnico espera poder contar con Vlachodimos mañana, tras conseguir la inscripción de Alfon y Suazo.

Al ser cuestionado sobre la fragilidad defensiva vivida en estas jornadas, Matyas no quiso señalar una posición concreta: "Siempre nos detenemos en una parte del campo, en el pasado partido hubo cosas buenas y malas en ataque y buenas y malas en defensa. Caer solo en un sector no me gusta porque las acciones nacieron desde arriba" argumentó.

"Estoy firme con las convivcciones en las cuales decidi venir a este club, creo en los procesos porque nada se cambia tan rápido, trato de tener claridad y estoy convencido de que esto se va a cambiar e intento mantenerme al margen de la atmósfera que viene de tiempo atrás", afirmaba sobre la paciencia que se le debe dar a un proyecto nuevo inmerso en un proceso de cambio.

Por último, destacó el compromiso de los jugadores al rebajar sus salarios o ampliar sus contratos para benficiar al club: "Hay jugadores que redujeron salarios y extendieron contratos para beneficia al club y ayudar los compañeros, estos futbolistas priorizan fútbol antes que dinero", concluyó destacando el valor del equipo como grupo.