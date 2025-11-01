Álvaro Morata y su 'maldición' con los penaltis: falla otro en el Nápoles - Como

El español Álvaro Morata, delantero del Como 1907, revivió este sábado su pesadilla desde los once metros al errar un penalti en el partido que disputa su equipo contra el Nápoles (0-0), el segundo consecutivo tras el que falló con España en la final de la Liga de Naciones perdida ante Portugal en la tanda final.

Morata, que portó en el Estadio Diego Armando Maradona el brazalete de capitán del Como 1907, provocó en el minuto 25 un penalti que él mismo se encargó de ejecutar. Hizo bueno un pase del hispanosenegalés Assane Diao y, manteniendo su posición en línea con la zaga napolitana, llegó justo antes al balón que el serbio Vanja Milinkovic-Savic. El meta no pudo frenar y arrolló al 7 español.

Morata tomó la responsabilidad y se puso de nuevo en un punto de penalti por primera vez tras aquella final de la Liga de Naciones, el 8 de junio de 2025. El resultado en este caso fue idéntico. Lanzó de manera muy similar el penalti, aunque al otro lado. Ligeramente centrado, a media altura y no excesivamente potente. Milinkovic-Savic, que paró uno la jornada pasada ante el Lecce y que suma 6 parados de los últimos 10 que le han tirado, no tuvo problemas en detener el disparo.

El delantero español, que no suma todavía gol con el Como 1907 en lo que va de temporada, solo una asistencia al argentino Nico Paz, sumó así su segundo penalti consecutivo sin acierto.