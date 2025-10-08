Arranca la V edición de la Liga de Vóley Playa Sevilla con récord de participación

Uno de los jugadores golpea el balón por encima de la red.

El pasado fin de semana dio comienzo la V edición de la Liga de Vóley Playa de Sevilla, una cita ya consolidada en el calendario deportivo andaluz que este año bate récords de participación con más de 50 parejas inscritas en las categorías Mixta, Femenina y Masculina.

Organizada por Mairena Vóley Playa, y con el apoyo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, la competición promete ofrecer, a lo largo de toda la temporada, un alto nivel deportivo y un ambiente inmejorable en las pistas municipales.

Un inicio lleno de emoción y grandes actuaciones

La jornada inaugural dejó ya algunas actuaciones destacadas. Entre ellas, el debut de la nueva dupla formada por Alba Mesa y James Cortés, que comenzó con fuerza imponiéndose en sus dos encuentros por 2-0, mostrando una compenetración que promete dar mucho que hablar en próximas fechas.

Otra pareja que arrancó con muy buen pie fue la veterana formada por Cristina Jiménez y Migue Herrero, que volvieron a demostrar por qué son una de las duplas más sólidas del circuito. Su amplia experiencia compartiendo pista se reflejó en su juego fluido y en los dos triunfos conseguidos también por 2-0.

En el cuadro femenino, el estreno de Blanca Balbontín y Marina Jiménez no pudo ser mejor: lograron una ajustada pero valiosa victoria en su primer partido oficial, evidenciando su potencial dentro de una categoría cada vez más competitiva.

Por su parte, en el cuadro masculino, los focos se centraron en Adolfo Barallobre y Kike Plaza, actuales campeones y claros favoritos a revalidar el título por tercera temporada consecutiva, tras firmar una sólida actuación en esta jornada inaugural.

Nuevas modalidades y jóvenes promesas

Como novedad, esta edición incorpora la modalidad 3x3, una variante que ha despertado gran interés entre los jugadores más jóvenes. En esta categoría destacó Gael Rivas, una de las grandes promesas del vóley playa sevillano.

Además, se celebró el “King of the Court”, formato dinámico y competitivo donde el público pudo disfrutar del liderazgo de Germán Rivas, padre de Gael, quien encabeza la clasificación provisional.

A pesar de las altas temperaturas que marcaron la jornada, el nivel de juego y la deportividad fueron los verdaderos protagonistas. La organización destacó la gran implicación de los participantes y el ambiente familiar que caracteriza a esta liga, que sigue creciendo año tras año y consolidándose como un referente del vóley playa en Andalucía.