El Atlético de Madrid incorpora a Mateu Alemany como director deportivo

El Atlético de Madrid ha anunciado la incorporación de Mateu Alemany como director de Fútbol Profesional Masculino, cargo desde el que dirigirá todas las áreas deportivas del primer equipo rojiblanco y el Atlético Madrileño. La entidad informó, a través de un comunicado oficial que Alemany pasa a ser "el máximo responsable deportivo del primer equipo y del Atlético Madrileño".

Este fichaje refuerza la estructura deportiva tras la salida a finales de 2024 de Andrea Berta, quien desempeñó el puesto de director deportivo hasta su marcha al Arsenal FC. Durante este periodo, Carlos Bucero, director general de Fútbol, asumió también las funciones que antes ejercía Berta. Ahora, el club apuesta por incorporar a Alemany para gestionar de forma exclusiva los aspectos deportivos relacionados con el conjunto masculino. Además de liderar el primer equipo, Alemany coordinará la dirección deportiva del Atlético Madrileño y del Atlético de Madrid C, tal y como precisó el Atlético.

El mandato del nuevo director deportivo incluye también la supervisión del área profesional correspondiente a la Academia del club, el fundamento de la cantera rojiblanca, consolidando así una estructura unificada bajo su responsabilidad directa. Junto a Bucero, Alemany será responsable de las negociaciones en futuras ventanas de traspasos, definiendo las incorporaciones y salidas que se estimen necesarias para facilitar la mejora deportiva del club.

Trayectoria profesional de Mateu Alemany

Mateu Alemany, licenciado en Derecho, cuenta con una dilatada experiencia en la gestión deportiva dentro del fútbol español. Su carrera comenzó en 1990 en el Real Mallorca, club con el que ha mantenido una relación estrecha desde entonces. Fue presidente entre 2000 y 2005 y durante este periodo el conjunto balear conquistó la Copa del Rey en 2003.

Antes de su presidencia, como director general del Mallorca, el club logró también la Supercopa de España en 1998, alcanzó la final de la Recopa de Europa en la temporada 1998-1999 y obtuvo su mejor clasificación histórica en LaLiga, al quedar tercero en la 1998-1999. Además, alcanzó por primera vez la Liga de Campeones. Estos hitos marcan su éxito en la gestión deportiva y administrativa a nivel de clubes españoles.

Posteriormente, Alemany fue director general del Valencia CF entre 2017 y 2019, periodo en el que el club logró otro título importante: la Copa del Rey. Su última etapa fue en el FC Barcelona, donde ejerció como director de Fútbol Profesional desde marzo de 2021 hasta septiembre de 2023. Durante este ciclo el Barça conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Organización deportiva del Atlético de Madrid tras la nueva incorporación

Con la incorporación de Mateu Alemany, el Atlético de Madrid refuerza su organigrama deportivo con el objetivo de optimizar la gestión del primer equipo masculino, su filial y la cantera. Por una parte, Carlos Bucero mantiene su papel como director general de Fútbol, encargándose del área estratégica global. Por otra, Alemany asume el liderazgo directo en asuntos deportivos y negociaciones relacionadas con el primer equipo, el Atlético Madrileño y el Atlético de Madrid C.

Este modelo de trabajo refleja la apuesta del club por una dirección deportiva especializada y con experiencia, especialmente clave para los procesos deportivos y de mercado que afrontará en los próximos años. Fuentes internas del club han señalado que tanto Bucero como Alemany coordinarán las operaciones vinculadas al mercado de fichajes para reforzar el plantel y mantener la competitividad en todas las competiciones en las que participa el Atlético.

En definitiva, el fichaje de Alemany se presenta como un paso importante dentro de la planificación deportiva del Atlético, que busca consolidar su proyecto deportivo y asegurar la continuidad de la cantera como vía de formación y desarrollo, aspectos esenciales en la estrategia del club.

¿Quién es Mateu Alemany y cuál es su papel en el fútbol español?

Mateu Alemany es una figura destacada en la gestión deportiva del fútbol español, reconocido por su experiencia y logros a lo largo de más de tres décadas. Su carrera combina la dirección ejecutiva con el asesoramiento estratégico, habiendo ocupado roles relevantes en Mallorca, Valencia y Barça. Su perfil se caracteriza por la capacidad para gestionar proyectos tanto deportivos como económicos y administrativos dentro de clubes de alto nivel.

Su trayectoria refleja un equilibrio entre éxitos deportivos y administración eficiente, con títulos como la Copa del Rey tanto con Mallorca como con Valencia, y varios trofeos con el Barcelona durante su dirección. Su incorporación al Atlético de Madrid supone para el club rojiblanco la voluntad de contar con un directivo acostumbrado a comandar equipos con altos requisitos competitivos y grandes expectativas.

Preguntas frecuentes relacionadas con la incorporación de Mateu Alemany

¿Qué responsabilidades tendrá Mateu Alemany en el Atlético?

Será el máximo responsable deportivo del primer equipo masculino, Atlético Madrileño y Atlético de Madrid C, y supervisará la Academia juvenil profesional. Además, coordinará negociaciones de fichajes junto con Carlos Bucero.

¿Cuál fue el motivo de su incorporación en 2025?

Tras la salida de Andrea Berta a finales de 2024, el club decidió reforzar su estructura deportiva para optimizar la gestión del fútbol profesional masculino, desviando responsabilidades y especializando la dirección deportiva.

¿Qué experiencia aporta Alemany?

Con más de 30 años en gestión deportiva, ha sido presidente y director general en Mallorca, director general en Valencia y director de Fútbol Profesional en Barcelona, acumulando logros deportivos y administrativos.

¿Qué impacto se espera para el Atlético de Madrid?

Se espera que su llegada impulse la planificación y ejecución deportiva, el desarrollo de la cantera y la gestión eficiente de futuros mercados de fichajes.