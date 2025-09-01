Azpilicueta ya está inscrito por el Sevilla en LaLiga

César Azpilicueta ya está inscrito en la liga, de modo que no habrá ningún inconveniente para que se pueda dar su debut oficial el próximo viernes 12 de septiembre en el Sánchez Pizjuán contra el Elche, equipo al que se ha marchado en calidad de cedido Adriá Pedrosa.

El veterano jugador de 36 años está llamado a ser uno de los líderes del Sevilla a pesar de ser un recién llegado debido a su veteranía y experiencia, tras pasar por clubes como Chelsea o Atlético de Madrid, del que procede, y ser internacional con España en 44 ocasiones.

Está por ver en que posición lo utilizará Almeyda, ya que Azpilicueta puede ocupar cualquier posición en la defensa, ya que a lo largo de su carrera ha jugado tanto de lateral derecho, lateral izquierdo o central.

Tras su inscripción, el pivote del Trabzonspor turco Batista Mendy y el delantero chileno Alexis Sánchez deberían ser los siguientes en llegar.