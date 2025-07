El Baloncesto Sevilla pedirá al CSD medidas cautelares contra la ACB y Pedro Fernández irá al juzgado

El Baloncesto Sevilla, como se esperaba por todas las filtraciones producidas estos días, no fue admitido en la ACB, denegando la asamblea extraordinaria de la patronal su derecho deportivo a jugar en la Liga Endesa por "no acreditar el pago en plazo del valor de participación", además de "no cumplir los requisitos indispensables" según el informe del auditor. Es por ello que el club sevillano acudirá al Consejo Superior de Deportes para solicitar medidas cautelares.

"Tras la decisión adoptada hoy por la Asamblea General de la ACB, en la que se ha rechazado nuestra solicitud de afiliación para la temporada 2025-26, el club ha decidido acudir al Consejo Superior de Deportes (CSD) para solicitar la adopción de medidas cautelares. Entendemos que esta medida es necesaria para salvaguardar nuestros derechos e intereses, y confiamos en que el CSD actuará con la responsabilidad y celeridad que la situación requiere. El club seguirá trabajando con la máxima seriedad y compromiso, manteniendo informada a su afición y a todos los estamentos deportivos sobre cualquier novedad que se produzca en el proceso", explicó la entidad en un comunicado.

Es el primer paso lógico antes de acudir a los tribunales de justicia ordinaria. Otros clubes en el pasado lo hicieron obteniendo las citadas medidas cautelares, como fue el Ourense hace 10 años o el Gipuzkoa Básket en 2020.

El presidente y dueño del club, Pedro Fernández, fue más allá y dijo en Onda Cero que "esta tarde" irá al juzgado. "No sé qué ha pasado. El comunicado es extramadamente escueto y estoy a la espera de algo más concreto", dijo el dirigente, que añadió: "El informe de auditoría es erróneo y tiene tres rectificaciones que no sé si han puesto y el canon está pagado". "No sé cuál es la base, pero sé lo que me pedían y está todo cumplido. La documentación se presentó a tiempo", insistió el directivo, que apuntó que no hay deudas con Segurida Social ni Hacienda, tiene fondos propios positivos y no hay deudas. "Habrá una argumenmtación, pero es raro cuando llevan tiempo diciendo que no subimos. Hoy espero que me den alguna explicación, porque no estoy de acuerdo con una motivación que no está basada en nada".

"El próximo paso será presentar la cautelar y si no me dan la razón pediré disculpas. Si me la dan, espero que me pida perdón mucha gente", dijo el empresario, que apuntó que ha "cumplido con todo". "he ganad la Finbal Four, presentado los papeles y pagado el dinero. No sé qué pasa. La alternativa que se nos abre es una liga de 19, aunque no me parece lo correcto", aseguró Pedro Fernández. "Cuando creo que tengo la razón lucho. Quiero que me expliquen por qué he perdido tres millones el año pasado. No sé si seguiría en Primera FEB, porque el equipo ganó su plaza ACB y es ahí donde debe jugar, no entendería que fuera de otra manera y no entiendo por qué no jugar en ACB cuando he presentado la documentación. Pero llevan un mes diciendo que no era posible subir. O tienen una bola de cristal o entonces es mucho peor".