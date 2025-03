Bertain, el compromiso cajista de un tío de Oregón

Sevilla/Quedan cuatro jornadas de liga regular y la clasificación del Grupo Oeste de Segunda FEB está por decidir. En un puño. Un equipo como Albacete, en puestos de promoción de descenso, está a dos triunfos de meterse en los play off y la diferencia del segundo al octavo es de una victoria. Quizá por eso Nolan Bertain está haciendo todo lo posible por no fallar al Caja 87 este domingo en la complicada salida ante Clavijo. Su concurso pende de un hilo y no es por lesión. Es un motivo de peso, de unos tres kilos, aproximadamente, concretamente, porque espera el nacimiento en Sevilla de su primera hija. Está a punto y el Caja 87 juega el domingo (12:00) en Logroño. Él quiere jugar, peor no sólo depende de él.

Con la baja de Bilalovic, que podría llegar para la última jornada liguera, la presencia de Bertain se antoja importantísima para contar con un tirador capaz de asumir galones. Es el tercer máximo anotador del equipo (10,7 puntos por encuentro) por detrás del croata y Dedovic, pero la pasada jornada, ya sin el balcánico, se echó el equipo a su espalda para liderar la victoria contra el Ciudad de Huelva con 24 puntos.

Bertain, que se está ganando en la pista la renovación con sus números, disfruta su tercera campaña en España tras jugar en la 2022-23 en el Tormes y la pasada temporada en el Iraurgi. Es feliz en el Caja 87 y eso se demuestra no sólo en los partidos sino también en el día a día, convirtiéndose en un factor determinante a la hora de entrenar y sumar al grupo. A eso se le suma su capacidad anotadora, siendo uno de los mejores triplistas de la competición.

La decisión está en su mano. Él decidirá. Su deseo es estar junto a sus compañeros, aunque ya se sabe que en estas cosas a veces uno no es el que decide. Junto a su mujer está buena parte de su familia, por lo que no está sola, y es por ello que el Bertain quiere jugar en Logroño y disfrutar también con su mujer del nacimiento de su primera hija.

Hace años Sarunas Jasikevicius ya dio una lección de vida con una situación parecida, cuando Augusto Lima se perdió un partido de play off con el Zalgiris Kaunas por este motivo. Cuestionado por ello, el técnico fue claro. ¿Tienes hijos? Cuando los tengas lo entenderás. Es la mejor experiencia del ser humano. ¿Piensas que el baloncesto es lo más importante? Créeme, ni títulos ni nada más. Augusto Lima está ahora en el cielo emocionalmente y estoy feliz por él", dijo el lituano. En la misma línea está Eloy Ramírez, técnico del conjunto hispalense, no hay dudas. Pero todo puede retrasarse y Bertain quiere jugar con su equipo y disfrutar después de la mejor experiencia del ser humano. Así es el compromiso cajista de un tío de Oregón.