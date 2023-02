Berdi Pérez: "La idea es incorporar a otro interior, pero el mercado está complicado"

En la presentación de una tacada de sus cuatro nuevos fichajes -no se ha tenido ese detalle con Txemi Urtasun por mucho que sea un temporero-, el director deportivo del Betis Baloncesto, Berdi Pérez, confirmó que siguen buscando un interior en este carrusel de movimientos para salir de la quema una campaña más, pero "el mercado está complicado".

"Han sido negociaciones complejas, porque todos tenían equipos, pero teníamos que hacer el esfuerzo para que el equipo compita con 12 jugadores y pueda entrenar con un mínimo, porque por momentos hemos tenido sólo nueve disponibles con las lesiones. A Fischer lo fichamos y se lesionó en dos semanas y si llega lo hará justito para el final de temporada", explicó el directivo, que añadió: "Sería de nuestro gusto incorporar a un jugador interior. No vamos a parar en esa posibilidad, aunque el mercado está complicado", aseguró.

Pérez también destacó el "compromiso" del actual grupo. "Estamos compitiendo y luchando pese a todas las dificultades. De ganar en Zaragoza o al Obradoiro... Con esta plantilla tenemos suficiente energía para encarar la temporada" indicó el dirigente verdiblanco, que puso en valor el trabajo de toda la plantilla: "Un equipo son muchas licencias y jugadores. Suman todos. Y eso es lo que no se ve desde fuera. Se ve el triple de nueve metros y no el trabajo del día a día. Maronka tiene progresión y un futuro envidiable. Y también presente. Juega en dos posiciones y esa polivalencia es importante", destacó al ser cuestionado sobre el fichaje del húngaro cuando en plantilla está Sylla, un jugador de características similares".

"Detrás de cada fichaje ha habido mucho trabajo. Tyson venía de estar en otro equipo; Gray llegó el viernes y el sábado fue a Zaragoza. Que estuviese ahí para ayudar al equipo es bienvenido. Va ayudar mucho, porque conoce el juego. No es comparable a nadie. Con Montero ha habido problemas con el visado, porque estaba todo acordado desde hace tres semanas", afirmó sobre alguno de los nuevos jugadores.

¿Y cómo ve a Casimiro? "Mantiene la ambición por revertir esta situación y se ve eso en la actitud del equipo. La suma de todos es lo que hace que tengamos esa competitividad, aunque nos falta el escalón para ganar los partidos".

Sobre la futura contratación del pívot indicó que no es un problema económico, sino que lo que hay en el mercado ahora no mejora lo que ya tiene el Betis: "No es un tema de dinero, es un tema de mercado. Por parte del club hay predisposición y hay que destacar todas las complicidades positivas de la entidad para sumar. Pero el mercado no ofrece hoy nada para mejorar al equipo. Es algo similar a lo que nos pasó con Evans. Buscamos un base desde la primera noticia que tuvimos del interés del Valencia Básket. Antes incluso cerramos el compromiso con otro jugador que al final decidió quedarse en Estados Unidos".