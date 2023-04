Betis Baloncesto - Lenovo Tenerife, un ahora o nunca para agarrarse

El tiempo se agota, las balas se acaban y el Betis Baloncesto está al límite. Los fichajes no llegan a nueve jornadas del final y ya no se sabe si hay que esperarlos o morir con los que están, pues en su mayoría ya dieron la cara en similares circunstancias la pasada campaña. A tres victorias de la salvación todavía hay vida. La esperanza es lo último que se pierde, pero tener esperanza pasa por ganar de vez en cuando. Bueno, ahora pasa por ganar más que perder y, seguramente, no habrá momento más propicio para hincarle el diente a un Lenovo Tenerife (12:30) convertido en grande las últimas temporadas por derecho propio.

Como Betis todavía no sabe el conjunto sevillano lo que es ganar al cuadro canario, que llega a San Pablo con la enfermería hasta arriba y la eliminatoria de la Champions ante el Manresa abierta y como principal objetivo en este momento de la temporada, con los puestos de play off casi asegurados y la idea de ir recuperando efectivos en las próximas semanas.

Todo lo contrario que el cuadro verdiblanco, que ha pasado esa plaga de lesiones y empieza a ver el final del túnel con la vuelta ya de Gerun al equipo, superado una lumbalgia que acabó siendo hernia discal. La lesión le impidió estar en el vital choque contra el Manresa y el cuadro hispalense lo acusó. Ahora, con la presencia de Shermadini, especialmente, y de Fran Guerra recuperar a uno de los mejores reboteadores de la Liga Endesa es crucial para el Betis dado el bajísimo rendimiento que viene ofreciendo Pasecniks.BJ Johnson ya reapareció en el Gran Canaria Arena demostrando que debe ser el líder de este Betis en busca de un nuevo milagro, ya que, aunque pueda llegar alguien, no hay que esperar un fichaje de esos de campanillas capaz de cambiar por sí mismo la dinámica del grupo como en su día fue Erik Green o, más atrás en el tiempo, Clay Tucker.

Tyson Pérez es la otra gran referencia heliopolitana junto al irregular Jean Montero y la clave para frenar a Doornekamp y Abromaitis, una de las posiciones más fuertes de este CB Canarias que llegará a Sevilla sin Jaime Fernández, Salin, Bolmaro ni el ex cajista Sastre. Muchos problemas en la posición de dos, especialmente, y de tres para el conjunto de Txus Vidorreta, que ya sufrió algo parecido en su etapa en Valencia y entendió que cuando tantos jugadores se lesionan no se puede exprimir a los sanos, sobre todo en la recta final de la temporada con los objetivos tan cerca.

Casimiro: "No podemos hacer muy buenos minutos y luego caernos; hay que evitar las desconexiones"

Es por eso que el conjunto sevillano tendrá que hacer un partido duro, físico y forzar al máximo a un rival que vendrá con el freno de mano echado y al que hay que llevar al límite, ya que aun con tantas bajas tiene una plantilla capaz de competir. Además, el cuadro tinerfeño ha fichado a Dakota Mathias para paliar las bajas, aunque podría no llegar a tiempo para el choque. Marcelinho, con el apoyo de Fitipaldo, sigue dirigiendo a este Tenerife a su antojo y su conexión con Shermadini gana partidos.

Da igual quien esté enfrente, porque este Betis Baloncesto, con el apoyo de una afición que tiene a su disposición entradas a 10 euros para acompañar a los suyos, se juega buena parte de su futuro en este encuentro, porque las oportunidades se van acabando y sumar ya es más necesario que nunca.

Repetir la puesta en escena del Gran Canaria Arena es el camino a seguir. Un juego colectivo lejos de las individualidades de las que abusa Montero. El acierto de BJ Johnson y, por qué no, el despertar de un Bertans que cada vez suma menos, además de una defensa en la que lleguen las ayudas para que Shermadini no anote con facilidad y Marcelinho no pueda dirigir a su antojo. Todo o nada para este Betis Baloncesto al que se le acaba el tiempo en busca del milagro de la salvación ante un rival que llega tocado, pero sigue siendo mucho rival.