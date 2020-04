El Betis defenderá ante la ACB su derecho "a jugar"

Se puede decir más alto, pero no más claro. Juanma Rodríguez lanzó un mensaje a la ACB, que hoy celebra una reunión telemática para abordar el futuro de la competición, que pretende "ningunear" al Coosur Real Betis apostando por una competición con los 12 primeros clasificados, divididos en dos grupos de seis equipos en una misma sede, según la propuesta que está remitiendo el presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto, Antonio Martín. Para los verdiblancos, en el puesto decimoquinto, se acabaría la temporada.

"Queremos jugar. No entendemos que de repente la ACB vaya a proponer un sistema de competición con 12 equipos. Las ligas que no se han cancelado aún cuentan con todos sus conjuntos, pero la ACB no quiere y va ningunear a cuatro equipos. Todos tenemos el mismo derecho siendo socios de la misma liga", explicó el directivo. Y es que en la propuesta se descarta que haya descensos, con lo cual, además de los 12 implicados, los dos en puestos de descenso, Fuenlabrada y Estudiantes, abogarían por esta opción (14 de los 18 clubes) obteniendo así la mayoría reforzada de 3/4 necesaria para cambiar el sistema de competición para esta temporada.

"La ACB está muy tocada desde hace mucho tiempo. Hay una falta de liderazgo clarísima. Envidio a otros deportes con líderes claros como en el fútbol, que siempre ha trabajado con la idea de volver como fuera. Es difícil por la situación sanitaria, pero ésa debe ser la voluntad. En la ACB cada uno defiende sus intereses", indicó en La Jugada de Canal Sur Radio el directivo bético.

En este sentido, el malagueño expresó su orgullo por "la posición de nuestro club, que desde el principio abogó por proteger a los jugadores y no ha cambiado su idea de jugar que expresó desde las primeras reuniones. Hasta que haya la mínima opción queremos que se cuente con nosotros", destacó. Sin embargo, lo ve complicado, porque ese formato de 12 tiene vías para salir adelante: "Cuando se plantee a los clubes este sistema, la votación necesita un mínimo para salir adelante. Con estos 12 más los dos que no descienden, sale adelante. Todos somos iguales. Todos somos socios de la liga y no entendemos hacer un sistema de liga sólo para 12 equipos".

Mientras otros clubes aplicaron ERTE y dieron libertad a los jugadores, el Bets mantiene a toda su plantilla

Juanma Rodríguez defiende con esta postura el esfuerzo realizado por el Betis, que mantiene a todos sus jugadores en Sevilla (excepto Oliver, que anda en Las Palmas, y Pablo Almazán, en Granada), frente a clubes que dieron libertad a los extranjeros para marcharse a sus respectivos países y aplicaron ERTE a la plantilla y trabajadores. Es el caso de Estudiantes y Fuenlabrada, que ahorran costes desde hace un mes y, estando en puestos de descenso, no bajarán. También el Obradoiro y el Baskonia, mientras que el Zaragoza llegó a un acuerdo (como el Unicaja y el Barcelona) para la reducción del salario del primer equipo.

"Es absolutamente injusto y la ABP (Asociación de Baloncestistas Profesionales) debería decir algo. Nosotros hemos acordado con los jugadores una reducción de salario si no juegan. ¿Van a perder dinero mientras otros sí juegan y no les reducen el salario? Vamos a defenderlo hasta el final", señaló el malagueño, que añadió: "¿Por qué son 12 y no 16? El viernes eran ocho los equipos que se planteaban para ese formato y durante el fin de semana han aumentado. Sólo hay que mirar la clasificación para saber qué ha pasado. ¿Si protestamos nosotros jugarán los 16 ó 18? Es muy difícil retomar la liga y lo primero es la salud. Pero si se juega hay que contar con todos". Y apuntó: "Hay fórmulas si las autoridades sanitarias y la situación nos permiten jugar para terminar los 18 equipos. Al estilo de las ligas de verano, en las que en dos o tres semanas se juegan muchos partidos”.

Por ello Juanma Rodríguez argumentó que el Betis va a defender hasta el final su posición por el "comportamiento excepcional de los jugadores del Betis y el club no los va a dejar en la estacada". "Han arrimado el hombro con el acuerdo de reducción salarial y ahora nosotros no podemos tomar una postura egoísta”.