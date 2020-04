El Betis vota a favor de irse de vacaciones

El "es absolutamente injusto" y la ACB nos quiere "ningunear" que comentaba el domingo el director deportivo del Coosur Real Betis, Juanma Rodríguez, se convirtió en un voto favorable del club a esa competición engendrada por la ACB en la que sólo los 12 primeros tendrán cabida, en caso de que las autoridades sanitarias permitan reanudar la práctica deportiva profesional. El Betis Baloncesto está de vacaciones.

Da la sensación de que la entidad ha votado en contra de lo que el directivo malagueño defendía a capa y espada: una idea lógica en defensa del propio club heliopolitano, que el fin de semana compartía su visión. ero en una negociación cambian las cosas y de ahí que la asociación de clubes aprobase por unanimidad que la competición se reanude, si es posible, con una concentración de los 12 primeros clasificados antes de la suspensión y que no haya descensos. El curso se acaba para los otros seis, incluido el conjunto verdiblanco, que había pactado una rebaja salarial en caso de de no acabar la competición, y los dos últimos, que con ERTE aplicado desde hace casi un mes esquivan el descenso, el Estudiantes por tercera vez, y seguirán en la Liga Endesa el próximo ejercicio. Lo contrario que un Betis que ha gastado dinero en mantener a toda su plantilla, a lo que debe sumar la apuesta realizada por jugadores como Erick Green y Jerome Jordan: dinero tirado a la basura.

El Betis mantenía a todos sus jugadores, los extranjeros incluidos, mientras otros conjuntos los enviaron a casa. El club sevillano llegó a la asamblea defendiendo una competición con los 18 participantes y mantener los descensos, algo que nadie quería. Los de arriba, porque son más partidos y los de abajo porque, con la campaña en la capital a toda máquina para que no haya descensos, no querían cambios, en muchos casos pues ya no tenían jugadores en la plantilla al darles la libertad.

El Betis, al contrario que otros clubes, ha gastado más dinero en mantener a toda su plantilla

Ante esa posición, y una posibilidad que se deslizó de que jugaran los 12 por el título y el resto un play off de descenso, los de la zona baja también alzaron su voz, pese a la posición del club hispalense de querer jugar. De esta forma, con todo decidido, el Betis dio el sí a no jugar seguramente para no señalarse y que económicamente no saliese perjudicado, al contrario, ya que "ha solicitado la presencia de sus patrocinadores principales en esta fase final de la competición", según una nota de la propia entidad. El club, además, defendió sus derechos televisivos, que cobrará en proporción a lo pactado anteriormente con el operador televisivo, patrocinador de uno de los no descendidos y que también ha apostado por este nuevo formato.

Poro todo ello, entre ir a la guerra sin opciones de ganar y cambiar el sentido del voto, el Betis apostó por lo segundo, pese a que fuese en contra del espíritu y las palabras de Juanma Rodríguez.

En principio, aun con la reducción salarial firmada con la plantilla en caso de que no se jugara más, deberá negociarse esta situación con los jugadores, ya que no hay una cancelación, de momento, como tal, y sobre todo con el matiz de que el club haya votado por no jugar. Situación que también deberá debatir con sus patrocinadores.

Con la temporada acabada para los verdiblancos, sólo hay una cosa clara: Curro Segura se ha ganado la renovación automática al cumplir con el objetivo de la permanencia en la ACB, la llamada mejor liga de Europa que ha dado vacaciones a seis equipos.