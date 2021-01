Y es que Spires debe estar recuperado en poco más de un mes , si se cumplen los plazos, y de aquí a finales de febrero el Betis apenas disputará tres encuentros por el parón por la Copa del Rey y las ventanas FIBA. Entre Spires y Clark la diferencia no es sustancial a nivel de rendimiento, a lo que se suma que Niang debe recuperarse alguna vez. Por lo que el Betis podría plantarse otra vez con 13 jugadores séniors y teniendo que hacer convocatorias de nuevo.

El retraso de la llegada del jugador británico se debe, en principio, a la actual situación sanitaria, ya que debe llegar el jugador con una PCR negativa y se discuten ciertas situaciones de su contrato , ya que podría firmar por lo que resta del curso, algo que le compense salir del Canoe, y no simplemente un contrato temporal.

Un cambio de actitud necesario, ya que no se esperan grandes cambios en la plantilla más allá de la llegada de Clark , que sigue siendo el primero en la lista para redondear un elenco que cojea en la posición de ala-pívot.

Tiene claro Joan Plaza que su equipo no puede jugar más a intercambiar canastas. Todo parte de la defensa y la primera prueba será ante un Unicaja cuestionado tras encadenar cuatro derrotas consecutivas en la Liga Endesa , lo que lo hace aún más peligroso. Pero tirando de las palabras del propio técnico, a deseo y ganas no puede ganarle nadie a su equipo, que necesita cambiar su dinámica después de tres derrotas seguidas que lo han devuelto a su realidad tras ganar en Málaga y al Fuenlabrada.

Unicaja cae ante el Mónaco y llegará herido a Sevilla y con Casimiro discutido

El Unicaja cayó en la Eurocup en su visita al Mónaco, sumando su segunda derrota en el Last 16 de la competición continental, por 90-71, tras una mala segunda parte en la que los malagueños no pudieron igualar el nivel físico impuesto por el conjunto francés. De hecho, los de Luis Casimiro, cuestionado en Málaga tras los últimos resultados en Europa y la Liga Endesa, pese a haberse metido en la Copa del Rey, llegaron al descanso dominando el marcador por 31-39, pero el cuadro francés elevó el nivel de intensidad en el juego y el cuadro costasoleño sufrió especialmente en el rebote, concediendo hasta 16 capturas en ataque, la mitad de ellas del ex cajista Lessort. Llegará a Sevilla el Unicaja con seis derrotas seguidas: cuatro en ACB y dos en Europa.