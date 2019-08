Kenan Sipahi llega a Sevilla con ganas de demostrar todo el baloncesto que lleva dentro. Todo un veterano a pesar de sus 24 años, que busca recuperar el nivel que se le presuponía antes de una importante lesión. "Su estilo de juego encaja a la perfección en la Liga Endesa", asegura Josep María Izquierdo, entrenador asistente en el Fenerbahçe, que coincidió con el base dos temporadas en el equipo de Estambul y lo tuvo como rival otras cuatro. "Es un jugador agresivo, al que le gusta el ritmo. Prefiere jugar a campo abierto, que lo hace mejor jugador. Además, es un defensor muy bueno para presionar a todo el campo. Como perro de presa es ideal", argumenta el técnico de Badalona. "Su altura le permite defender a un uno, un dos, o un tres. Es un extraordinario director de juego, muy buen pasador y capaz de finalizar por él mismo situaciones cercanas a canasta. Es de esos jugadores que hace mejores a sus compañeros y hará que los compañeros sigan las líneas marcadas por el técnico", define Josep María.

Pero, ¿y cómo es Kenan dentro del vestuario? "Es un jugador de equipo", explica el asistente de Zeljko Obradovic en Fenerbahçe. "No sólo no se llevará mal con nadie, sino que intentará que la química del equipo sea la que quiera el entrenador. Es una persona extraordinaria y un buen compañero, de esos que hace equipo", profundiza antes de recalcar que le une una buena amistad con el nuevo jugador bético: "Una vez dejó de ser mi jugador, se convirtió en mi amigo".

Josep María Izquierdo recibió una llamada de los rectores béticos para cuestionarle sobre cómo era el jugador. "Kenan se enteró y contactó conmigo después de firmar para darme las gracias. Yo le dije que ahora le tocaba a él no dejarme en mal lugar", bromea.

Sus 198 centímetros de altura lo convierten en un base muy alto para lo que es habitual. Pero Josep María lo compara con un viejo conocido de la parroquia sevillana: Tomas Satoransky. "Se parecen bastante. Creo que Satoransky es algo más explosivo, incluso algo más alto. Kenan tiene un primer paso muy rápido, que lo hace capaz de escaparse de su rival. Ambos tenían la capacidad de dirigir y asistir, aunque Satoranksy ahora hace muchas más cosas, y Kenan también las hará", explica el entrenador badalonés.

"Debe mejorar el tiro, y él lo sabe. Pero eso no quiere decir que sea mal tirador", explica el entrenador catalán. "Su primera opción siempre es repartir juego, lo que hace que exista un equilibrio. A veces está bien, pero otras veces, uno debe ser algo más egoísta y eso es lo que necesita", argumenta. "Eso sí, si los hombres grandes están atentos, los hará de oro. Habrá jugadores con dos, tres o incluso cuatro mates por partido. Es de esos jugadores que juegan con retrovisor, que no hacen falta que te miren para hacerte llegar el balón", profundiza.

Sepahi será el encargado de dirigir el juego del Coosur Real Betis junto a Albert Oliver, otro viejo conocido del técnico español, con el que coincidió en su época en el Joventut. "Creo que uno enriquecerá al otro. Uno tiene la sabiduría y la experiencia. Otro, el deseo de progresar. Pero eso no quiere decir que Kenan sea un inexperto: lleva seis años jugando al máximo nivel, incluso en Euroliga con nosotros", explica. "La posición de base con ellos dos está segura", insiste.

La carrera de Sipahi tenía un techo muy alto. Sin embargo, no ha alcanzado esas cotas previstas. "Tuvo una lesión muy grave en un brazo que lo tuvo parado unos seis meses. Seguramente, eso hizo que la progresión no fuera la que hubiera querido. Por ejemplo, fue titular con nosotros en Euroliga contra el Partizán y él fue dominador del partido. Era nuestro primer año juntos", recuerda. "La otra condición es que hubo entrenadores que lo trataron como un jugador joven y fichaban a un americano que no era mejor que él, y le restaba minutos. Por eso le dije que Sevilla era un buen lugar, porque tendrá muchos minutos. Si juega, lo hará bien. ¿A qué nivel? Eso nos lo dirá él", confirma el catalán.

"Estoy seguro de que allí puede recuperar sensaciones si se dan las condiciones. Si Curro y la afición le dan confianza, él se ganará la de los compañeros. Con él verán que son mejores jugadores", confirma el preparador.