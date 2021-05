Finalizada la campaña 2020-21, el Coosur Betis afronta desde ya su sexta temporada como sección, con el eterno objetivo de dar el esperado paso adelante. Dos descensos (sólo uno efectivo), un curso en la LEB Oro, una permanencia –estaba bien encaminada– en una liga en la que no hubo descendidos y otra sufrida salvación a dos jornadas de la conclusión de la liga son los resultados del baloncesto hispalense de verdiblanco, un bagaje pobre para lo que se prometía en el verano de 2016 cuando la entidad heliopolitana dio el paso adelante para mantener la plaza ACB en Sevilla.

Ahora se espera que la clasificación para la Liga Europa permita al Coosur tener un presupuesto superior al de este curso para dar ese paso adelante esperado, y de ello puede depender la continuidad de Joan Plaza, que espera conocer pronto qué posibilidades tendrá el club para la próxima campaña y qué pueden ofrecerle para decidir

Tiene claro el técnico que no quiere pelear más por evitar el descenso. Acostumbrado a proyectos de mayor tronío, posiblemente no le faltarán ofertas después de llevar la nave bética a buen puerto con una permanencia sufrida en la que el sprint de marzo y abril fue fundamental para lograr el objetivo.

Hasta que Plaza no se pronuncie el club está atado de pies y manos

"He de reflexionar, porque hay cosas por las que no quiero pasar nunca más. Me ha llegado a afectar físicamente", dijo Plaza tras el último partido de la fase regular de la Liga Endesa. Que la reflexión vaya en una u otra dirección dependerá de ese presupuesto que maneje el Coosur Betis la próxima campaña 2021-22. "Necesito un tiempo para asimilar toda esta temporada. No había pasado nunca por un trago como éste", dijo el entrenador, que parece tener claro que su continuidad en Sevilla pasa por un proyecto que aspire a algo más que una sufrida salvación.

Tiene hasta el 1 de julio para decidir, aunque lo hará antes. Eso sí, el Betis deberá esperar, ya que una y otra parte es consciente de que hoy por hoy Plaza es lo único que genera ilusión en la afición y hasta que él no se pronuncie el club, aunque pueda trabajar en otras opciones, está atado de pies y manos, ya que la primera es el preparador de Badalona, quien tiene la posibilidad de apurar todo el mes de junio para elegir la mejor propuesta que se le presente.