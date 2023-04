Gran Canaria - Betis Baloncesto: Otro paso hacia el abismo (87-71)

Ni con 16 puntos de ventaja pudo sorprender el Betis Baloncesto al Gran Canaria, con el que acabó perdiendo de forma clara por 87-71 en un último cuarto plácido para el cuadro local, que aprovechó la obcecación verdiblanca por el triple para hundir un poco más a su rival en los puestos de descenso, a expensas de lo que haga esta jornada el Manresa en casa contra el Obradoiro.

Si al principio de la temporada el drama bético era el puesto de pívot, ahora, sin que lo del cinco sea la panacea, el problema está en la dirección del juego. Se echa en falta la pausa y la toma de decisiones de Pozas. Gray sigue sin enterarse de lo que es la ACB y Montero, cuando juega de base, empieza con el freno de mano echado, pero acaba saliendo su alma de tirador desmedido cuando es peor lanzador que, por ejemplo, cuando decide entrar a canasta.

Con el dominicano de uno arrancó el conjunto heliopolitano el partido y supo aprovechar los errores desde el perímetro del Gran Canaria y la intensidad defensiva para correr y dispararse en el marcador. La vuelta de BJ Johnson se notó en ataque, Tyson cazaba todo balón que rechazaba el aro y con 16-30 cerró el primer cuarto el conjunto andaluz.

El plus defensivo marcó diferencias. Los béticos llegaban siempre a puntear a los tiradores locales, que no se encontraban cómodos y la presión en la primera línea de pase permitió a los visitantes robar varios balones para correr en ataque. Jugaba a gusto el Betis Baloncesto, que firmó el mejor cuarto de la temporada, pero uno no está en posiciones de descenso por casualidad y en cuanto el cuadro isleño aceleró el ritmo el equipo andaluz se creyó capaz de mantener el pulso, el intercambio de canastas, y sin un base que supiera leer lo que requería el partido la ventaja, que fue de 16 puntos al inicio del segundo acto (16-32), se esfumó en un visto y no visto. Apareció Brussino, Balcerowski se hizo amo y señor de la pintura ante un Pasecniks que cobra más de lo que está aportando en la pista y Salvó aprovechó las facilidades para hacerle un roto al Betis por dentro ganando una y otra vez la espalda a sus defensores.

El partido enloqueció y ni Montero ni Gray supieron darle la pausa que requería. El dominicano estuvo mal cada vez que quiere resolver por su cuenta en vez de mover, dirigir y mandar a sus compañeros. Nadie tomaba la responsabilidad y los ataques heliopolitanos eran demasiado anárquicos. En cuanto los triples empezaron a entrarle al Gran Canaria, se acabó la resistencia sevillana: 46-40 al descanso desde el 16-32 al inicio de este segundo cuarto.

Montero pareció aprender de sus errores y en la reanudación volvió con menos revoluciones. Más asistencias que tiros. Así le fue mejor al Betis Baloncesto, que atacaba con más orden y criterio buscando a Fischer por dentro, porque nadie era capaz de anotar un triple. Tampoco Báez, que mandó al hierro un tiro exterior con 56-60. Un parcial de 9-0 cimentó el triunfo canario, con Benite muy acertado para cerrar el tercer cuarto con 65-60.

Aún había vida, pese a los despistes y las pérdidas de los visitantes. Salvó aprovechó otro despiste al inicio del último acto para anotar la primera canasta con extrema facilidad. Con más de ocho minutos por delante el Gran Canaria ya estaba en bonus cuando Báez puso el 67-61 desde la personal. De ahí al final del encuentro sólo lanzó el equipo de Luis Casimiro cuatro tiros libres más y dos de ellos fueron en sendos 2+1 de Fischer y Tyson.

Se obcecó el Betis en lanzar de fuera y no forzar al rival. Mala idea, porque tras el 4/5 en triples del primer cuarto en los otros 30 minutos sólo anotó uno: 1/19. Hasta Fischer tiró un triple tras un tiempo muerto. Ver para creer. No compitió el conjunto hispalense en este último cuarto y se le escapó un partido que fue ganando por 16 puntos, como se le escapa la vida en la ACB, que pende de un hilo y a expensas de lo que haga el Manresa.