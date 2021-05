Joan Plaza analizó el partido que disputa el Coosur Betis ante el Manresa en San Pablo, en el que su equipo podría dar un zarpazo casi definitivo en su lucga por la salvación. Para el técnico será "clave hacer un partido compensando en los dos lados" y mostrarse "sólidos en el rebote ofensivo y defensivo, algo que hay que mejorar para tener opciones para ganar".

"Me paro poco en pensar cómo viene el rival y sí en lo que ha hecho durane toda la temporada. Manresa es un conjunto bien armado y con gente veterana y joven que está bien entrenado. Tiene capacidad para anotar por fuera, con un plus mayor del que ya tenían con Janning y Ferrari. Todo eso es lo que me preocupa, no que vengan de recibir muchos puntos. Es la décima mejor defensa del campeonato, pero una de sus características es que corre mucho, con el segundo mayor ritmo de la liga. Es un conjunto con jugadores con capacidad de generarse canastas por sí solos, así que hay muchos frentes que solventar", indicó el entrenador catalán, que sigue sin echar cuentas sobre la salvación: "Somos conscientes que nos estamos jugando la vida en los cuatro partidos que nos quedan y no pensamos en nada más. No sé dónde empiezan y acaban las matemáticas y sólo procuro que juguemos al máximo nivel ante un rival que lucha por el play off y con muchos recursos y que como club y dirección son un ejemplo para todos".

Confía Plaza en que su equipo recupere la regularidad en el juego que le faltó en Burgos, aunque sabe que "no hay varitas mágicas en casi nada". "Es el tiempo y los hábitos lo que te permiten ser cada vez más sólidos. En un partido puedes estar bien al principio y estropearlo al final y al revés, estar muy mal y arreglarlo en el último cuarto. Al final, una liga regular te pone en el sitio en el que te mereces", aseguró el barcelonés, cuestionado sobre el bajón de Kay en las últimas jornadas: "Es muy buen jugador que en esta primera experiencia fuera de Australia está viendo la dificultad de una liga tan dura como la ACB, incluso más que la NBA en temas técnicos y tácticos. Es un jugador, como le he dicho a él, que nos podría aportar algo más, pero nunca resta. Tener jugadores así es una garantía. Como entrenador lo que quieres es que antes de empezar los partidos sepas qué puedes esperar de tus jugadores y él es una persona que si anota desde fuera genial, pero que ayuda en el rebote, es un jugador de equipo y para estas cuatro jornadas necesitamos de la mejor versión de él mismo".

Olvidado ya el tropiezo en Burgos, Plaza cree que "es bueno que las derrotas afecten", pero añade: "Nos estamos jugando la vida y debemos regenerarnos rápidamente. Asumíamos que afrontabamos tres partidos en poco tiempo y hemos de responder adecuadamente. Espero que los jugadores sepan y valoren la importancia del partido. De las cosas que aún dependen de nosotros, porque encadear derrotas haría que ya no lo hiciera. Y eso es un lujo que se han ganado los jugadores los últimos dos meses".

La irregularidad de su equipo hace que no sepa qué puede garantizar sobre el choque con el Manresa. "Las casas de apuestas con nosotros no ganarían dinero, porque no podemos garantizar ni un tanteo alto ni bajo. Partimos de la base de valorar el partido, llegar concienciados e intentar imponer la personalidad que desde hace unos meses tratamos de generar sobre la pista", indicó el preparador bético, que no cree que el jugar tres de los cuatro partidos que quedanen casa sea un factor determinante, "porque las canchas llenas o no cambian mucho su perfil". "De los partidos que nos vienen llega el Barça, con el que aparentemente no tendremos ninguna opción, veremos cómo se presenta la última jornada ante el Gran Canaria... Sólo hay que pensar en el próximo partido, vaciarnos y llega a casa con la sensación de que no pudimos dar más".

Por último, sobre los partidos aplazados de los rivales directos y retrasar el final de la fase regular de la ACB indicó: "Es algo que debe respolver la ACB y espero que el club tenga una postura clara y definida de lo que debe hacer. Prefiero que se jueguen todos los partidos siempre y que nadie se lesione, porque odio que se lesionen rivales con los que voy a jugar. Me ocupo de lo mío, pero hay que vigilar mucho que los partidos no queden descafeinados para unos y sean muy importantes para otros. Con el simil futbolístico de meter la pierna o no, la meterás si tienes algo que jugarte. Si no, ese partido quedará distorsionado".