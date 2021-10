Joan Plaza: "Espero que sea un buen punto de inflexión para ir para arriba"

Joan Plaza se mostró "feliz" por el triunfo del Coosur Betis ante el Valencia, pero es consciente de que el equipo debe mejorar aún en varios aspectos. Aun así, espera que este triunfo sea "el punto de inflexión" esperado y que el equipo "coja la línea de una puñetera vez".

"Había días que no lo merecimos en absoluto y cuando tengo que cargar contra los míos lo hago, aunque llevábamos ya unas semanas acercándonos a nuestra capacidad. Seguimos estando insatisfechos de muchas cosas, no se puede jugar con 18 pérdidas y menos tener dos en el último minuto de jugadores muy experimentados. Pero eso habla que por suerte o desgracia este deporte no es de máquinas, sino de personas. Y las personas somos frágiles y jugamos con ansiedad", indicó el técnico bético, para quien "en términos generales el equipo mereció la victoria".

En este sentido, destacó el buen trabajo de los suyos "dejando al rival en números muy bajos". "Cuando mete dos triples un equipo como el Valencia quiere decir que estás defendiendo bien. Hemos reboteado con seriedad y lo único que queremos es agarrarnos a esas rachas. Competir a este nivel para ir subiendo, pero aún hay mucha cera. Nadie me va a ver descorchando una botella de cava y vamos a ver si cogemos la línea de una puñetera vez".

Plaza dio mérito a los suyos, más allá de las bajas del cuadro taronja. "Es cierto que cuando tienes bajas puedes aguantar uno o dos partidos, porque todo el mundo da un paso adelante. Eso no lo puedes mantener en el tiempo y un equipo como Valencia, que para mí está en el rango de Barcelona, Real Madrid y Baskonia es cierto que lo noya, pero tiene calidad para paliarlo. Es un equipo capaz de ganar tres partidos fuera de casa con estas y bajas, y más como tenía. Nunca es apetecible, claro, pero algo así afecta más a equipos pequeños", indicó resaltando la implicación de sus pupilos: "He tenido la suerte de entrenar equipos grandes y ahora estoy en uno más modesto. Y en estos no se nos puede discutir el carácter, la anticipación... No sobreviviremos si no es así. Hay que partir de la responsabilidad individual defendiendo y tomando la iniciativa intentando parar a gente difícil como Dubljevic, defendiéndolo por delante, con gente más endeble físicamente y a lo mejor menos talentosa, pero desde la responsabilidad individual primero, después ayuda el colectivo. Es algo fácil de decir, aunque en pista no es fácil. Contra el Obradoiro no logramos que los pívots tuvieran más problemas y esta vez sí".

Una cuestión clave fue el acierto desde el triple. "Es cierto que tenemos los tiradores que tenemos, pero desde la verticalidad de los bases deben abrir más el campo de lo que han hecho hasta ahora. Y hoy han entrado triples que otros días no entraron. Nuestros ala-pívots han tomado 10 triples. Hemos de abrir el campo", insistió Plaza, que echó un capote a Evans: "No tiene esa ascendencia de pasar, pero hemos de lograr que disfrute dando esas asistencias como ha intentado".

Para el técnico verdiblanco, "la dinámica perdedora te hace sentir peor de lo que eres y a cometer errores que no cometerías". "El compromiso era perder 14 balones. Al final fueron 18, cuatro en momentos claves. ¿Hay desidia por parte de Burjanadze? No. ¿Hay indiferencia por parte de Evans perdiendo ese balón en el último minuto? No. Sencillamente el nivel de estrés y ansiedad te hace cometer más errores", explicó Plaza, aunque al descanso su equipo llevaba 10 pérdidas y en al final del último cuarto cometió otras dos muy evitables.

"Ganar aquí es muy difícil. Nosotros hemos de traducir adecuadamente este resultado y sacar el triunfo de contexto no nos va servir. Pero es cierto que llevábamos semanas mereciendo alegrías de este tipo. El equipo sabe que si reducimos regalos. Espero que sea un buen punto de inflexión para ir para arriba, pero aún no hemos hecho nada", aseguró Plaza.