Joan Plaza: "Es el momento de hablar menos y demostrar más"

Con un balance de una victoria y cuatro derrotas, el Coosur Betis hace las maletas para viajar a Las Palmas, donde lo espera el Gran Canaria de un Porfi Fisac que en su día estuvo cerca de recalar en Sevilla. Los resultados y la imagen empiezan a apretar al cuadro bético necesitado de un triunfo para espantar fantasmas, ya que como reconoció Joan Plaza "es momento de hablar menos y demostrar más". "Se trata de ver si lo que hicimos contra el Barcelona, que acabamos con mejores sensaciones que en los choques anteriores, lo refrendamos jugando cuatro cuartos a gran nivel y siendo competitivos".

Y es que sabe el técnico catalán que en la "ACB no te sirve jugar 35 minutos bien, porque en cinco lo puedes echar todo a perder". "Debemos encontrar un equilibrio, porque si atacas mal puedes defender peor. Así podremos estar más cerca de hacer partidos completos sin recibir parciales graves y demostrar que tenemos carácter, además de talento o físico", indicó el de Badalona, que insistió en la necesidad de mejorar el acierto en el tiro, especialmente desde el triple: "Podemos ser mejores o peores tirando, pero hay jugadores que o están recibiendo en el sitio adecuado, que pasan tarde el bloqueo o que éste no llega. No podemos excusarnos diciendo que otros bases nos pasarían mejor o que otros pívots acabarían mejor el pick and roll. Somos lo que somos, una orquesta sin afinar todavía, pero que a medida en que nos vayamos conociendo mejor irá a más. El triple es capital. No podemos jugar a meter sólo cuatro o cinco. Sin ese punto de efectividad será difícil ganar los partidos", analizó.

Respecto al rival destacó que mantiene un sólido bloque de la pasada campaña y que ha fichado mucho talento: "Siguen cinco jugadores del año pasado y se han reforzado con jugadores de mucho nivel, verticales, muy capaces de romper sistemas con facilidad. Siguen el patrón que marca el entrenador, pero tienen luz verde para romper los sistemas. Es un conjunto muy compensado y con un juego interior de los más fuertes en ACB. Y por fuera cuentan también con talento con Salvó, Albicy, Slaughter.... Cuenta con jugadores polivalentes y muy buenos en el bloqueo y continuación. Es un equipo hecho para jugar los play off y Copa del Rey".

No cree Plaza que el triunfo cosechado por los heliopolitanos ante el cuadro isleño en pretemporada sirva como referencia y su equipo "es consciente de ello", porque este encuentro "se parecerá muy poco". "El duelo requerirá nuestro máximo nivel de carácter y talento, así como saber amortiguar los parciales que nos vengan en contra". Los problemas semanales con las típicas molestias no han permitido al entrenador preparar "de la mejor forma" un choque tan importante e indicó que el equipo "llega así así tras una semana con muchas complicaciones, parando, con resonancias magnéticas y acabando entrenamientos con ochos jugadores por problemas para incorporar a algún júnior". "No ha sido la semana ideal para encarar el partido, pero acabamos bien, entrenándonos con 11 jugadores. Cuando estuvieron todos fueron buenas sesiones".

Por último, cuestionado sobre Mike Torres, Plaza le cerró la puerta y confirmó que "se va ahora a Estados Unidos a jugar la D-League". "No quiere ser el tercer base de cualquier equipo y se va con esa idea para refrendarlo", explicó.