El Coosur Betis de Joan Plaza afronta una nueva jornada en ACB necesitado de un triunfo revitalizador, ya metido en puestos de descenso tras la derrota en Bilbao. Para el choque del domingo ante el Andorra (19:00), que no gana a domicilio desde noviembre, el técnico verdiblanco cuenta con todos los jugadores a su disposición para afrontar una cita "importante" en el que soltar el lastre enforma de presión y nervios que atenaza al equipo.

"Extrañamente llegamos bien trabajados a este partido. Temía mucho el primer entrenamiento tras la derrota en Bilbao. Tuvimos una reunión de equipo, hablamos con franqueza y entrenamos muy bien. No soy de vender humo y hubo sesiones con el máximo nivel de intensidad. Estoy satisfecho con los jugadores", explicó el preparador catalán, consciente de que el grupo "más que partido a partido debe pensar cuarto a cuarto". "La ansiedad te distorsiona y altera los porcentajes de tiro y la toma de decisiones. Viendo el vídeo del último encuentro los jugadores mismos se preguntan cómo pudieron hacer algunas cosas. Jugamos con estrés,nervios..., es hasta disculpable", añadió.

Ante un rival tan físico como el Andorra, tiene claro el de Badalona que las opciones pasan por "igualar la intensidad y el ritmo". "No tenemos el nivel atlético del Andorra, que cuenta con jugadores experimentados en selecciones, una amenaza exterior, un buen entenador... Debemos centrarnos en nuestros puntos fuertes y no perder nuestras ventajas, porque en Bilbao dispusimos de varios momentos para romper el partido y no estuvimos listos para aprovechar esos pequeños colchones. No tenemos muchas más ventajas ante un conjunto como el Andorra", indicó.

"El club sabe las deficiencias que tenemos, con una serie de posiciones que sería bueno reforzar"

El rival no gana a domicilio desde noviembre, algo que a juicio de Plaza lo hace más peligroso. "Vendrán más necesitados y sabiendo que nosotros estamos abajos y con el agua al cuello. Quien se acerque más a su imagen real ganará", indicó el técnico verdiblanco, quien no quiere todavía hablar de finales: "Cuando matemáticamente lo sean hablaremos de ello. Procuro, con toda la imperfección que hay en mí, no vender motos. Les expliqué cuando llegué, y mañana tendremos una charla sobre ello, que sufriremos hasta el último día. Es verdad que vamos de menos a más, que competimos contra equipos de arriba..., pero hemos de dar ese salto para lograr encajar todas las situitaciones que nos permita ganar uno o dos partidos para dar la medida real de como entrenamos, porque el equipo está trabajando a un gran nivel como para no estar donde estamos. Todos los encuentros son importantes, pero no podemos permitir que la ansiedad nos bloquee".

TALÓN DE AQUILES "Para jugar finales es necesario un punto de talento y tranquilidad que ahora no tenemos"

CONFIANZA "Temía el primer entrenamiento tras la derrota en Bilbao, pero el equipo ha trabajado muy bien"

Sobre los errores en los finales de partido Plaza apuntó: "Es cierto que para jugar finales es necesario un punto de talento y tranquilidad que ahora no tenemos, por lo que hay que ser más pragmáticos. Nos falta ese grado de experiencia y calma. Esa capacidad para rechazar tiros, no perder balones en manos de jugadores importantes en losmomentos decisivos...".

Por último, cuestinado sobre si ha pedido al club algún esfuerzo más en modo de fichaje fue claro: "El club sabe las deficiencias que tenemos, con una serie de posiciones que sería bueno reforzar. Hemos traído una serie de jugadores en unas condiciones determinadas. ¿Son las mejores? El club ha de valorarlo. En el momento en el que vine lo hice sabiendo cómo estaba el equipo. Se me dijo que se iba a reforzar y quiero pensar que el club ha hecho todo el esfuerzo posible, pero si hubiese una opción creo que sería deseable fichar. Sin embargo, trabajo con los jugadores que tengo y con ellos, por mucho que venga un gran jugador, hay que sacar esto adelante".