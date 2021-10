Joan Plaza: "No puede ser es que seamos tan frágiles mentalmente"

Joan Plaza lamentó una nueva derrota del Coosur Betis e insistió en que "ganó el mejor, el que más lo mereció y jugó más físico y agresivo", apuntó el técnico del Coosur Betis, para quien su conjunto empezó bien "pero en cuanto el rival elevó el nivel físico y al quipo le costó en ataque", explicó.

"El Gran Canaria tiene mucho tamlento en el uno contra uno y no fuimos capaces de parar su verticalidad. En el inicio del segundo cuarto no cargamos bien el rebote ofensviso, pero tampoco garantizábamos el defensivo. La mezcla de todo fue ese break y los 20 puntos de renta marcaron claramente la diferencia", apuntó el entrenador heliopolitano, que añadió: "Lo que no puede ser es que seamos tan frágiles mentalmente. Que recibamos un parcial y tener resiliencia cero para reponerte. Prefiero perder balón por los 24 segundos que por un mal pase o tiro", indicó Plaza.

"La única manera de sobrevivir pasará por mejorar autoexigencia individual y una defensa colectiva mejor que la que venimos haciendo las últimas semanas", aseguró Plaza.