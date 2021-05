Con la permanencia ya agarrada, atada "al 99%", Juanma Rodríguez, director deportivo del Coosur Betis, hace balance de la temporada, destacando el "compromiso del grupo" y la reacción del equipo en el momento decisivo del curso.

"Nos afectó el coronavirus en pretemporada, ya que sólo jugamos dos o tres partidos porque tuvimos varios casos positivos de jugadores que lo trajeron de sus respectivos países. Había ocho jugadores nuevos... Los resultados no iban, perdimos contra rivales directos y hubo que hacer un cambio de entrenador, que necesitó después un tiempo como le hizo falta al grupo para conocerse. En líneas generales estoy contento, porque el compromiso siempre fue 100%. Hubo un par de jugadores que tiró, a nivel de porcentaje, mucho peor que cualquier otro año en su carrera y con eso no contábamos, pero el compromiso, aportación y lo que daban cada día sí lo tuvimos siempre", analizó el dirigente verdiblanco.

"Había varios jugadores que no estaban rindiendo a su nivel y con el cambio de entrenador se dio una vuelta a eso. Hubo una línea de trabajo sabiendo exactamente a lo que se iba a jugar y el equipo, aunque tardó tiempo en coger esos automatismos, defensivamente fue mucho más sólido y en ataque, aun tirando mal de tres puntos, logró una regularidad. Hay un gran trabajo para exprimir al máximo las cualidades de cada jugador. El equipo mejoró mucho con Plaza y ahí están los resultados para reflejarlo", afirmó Juanma Rodríguez, que destacó la profesionalidad de los jugadores: "Somos de los pocos equipos a los que no les afectó el coronavirus durante la temporada, lo que habla bien del vestuario. Eso ha sido una baza importante para nosotros por el gran grupo humano, lo que nos ha dado una ventaja sobre otros equipos".

También se refirió en Radio Marca Sevilla a nombres propios como el de Ndoye: "Vino con Covid-19 y le costó trabajo al principio. No Hizo pretemporada y no conocía la liga. No tenía el respeto de los árbitros y con su trabajo ha mostrado una línea muy regular. Es el segundo que más faltas recibe y más le tenían que haber pitado. Ha ido a más, como el equipo, aportando grandes números y mejorando desde el tiro libre. Es un jugador vital. De la posición 10 hacia abajo el mejor pívot de la liga. Él aquí está a gusto y ojalá podamos construir desde el principio con algunos jugadores de este año. Sería una señal que hemos dado un paso adelante y que estamos creciendo", manifestó Juanma Rodríguez, que también se refirió a Feldeine: "Vino con la pretemporada empezada, porque acabó en Israel muy tarde, y casi no tuvo descanso. Eso le afectó mentalmente, pero es un jugador con un talento descomunal y muy inteligente. Más capaz defensivamente de lo que la gente se cree y muy buen compañero. Es un jugador top y por eso ha jugado en Euroliga, pero destacaría su capacidad de liderazgo y su conocimiento del juego. Tiene más virtudes que la de anotar", explicó.