Dos triunfos y siete derrotas camino del primer tercio de competición es el balance de un Coosur Betis que esperaba contar a estas alturas con algún triunfo más, según el director deportivo, Juanma Rodríguez, aunque de momento no hay preocupación en el club al ver que el equipo compite y que ha tenido ocasiones para ganar partidos que se acabaron perdiendo.

El malagueño analiza el inicio liguero echando la mirada atrás. "Hemos tenido los problemas que ya sabíamos por tener muchos jugadores nuevos y, encima, con lesiones. En líneas generales el equipo ha competido bastante bien, pero se ha visto penalizado por la corta rotación y lagunas puntuales que costaron derrotas ante rivales directos", explicó, aunque afirmó: "Igual no contábamos con la victoria ante el Valencia y sí con otras en casa como frente a Estudiantes. Quizá pensábamos en tener un triunfo más a estas alturas o dos haciendo las cosas muy bien, pero la realidad es que tenemos dos triunfos y que hay que seguir trabajando duro".

Lo cierto es que entre lesiones y el Covid-19, "hasta hace poco no ha podido Curro Segura entrenar con todos los jugadores con cierta normalidad". "Entre los que trajeron de su país el virus y los lesionados, la mayoría de días desde el verano se ha entrenado con 10 jugadores. A veces con hasta ocho. Y no tiramos del filial de EBA, porque son chicos que van al colegio y queremos reducir al máximo las posibilidades de contagio" destacó el dirigente verdiblanco, quien explicó que Niang "está mermado por problemas en un disco de la espalda que impiden ver su mejor versión, porque le cuesta levantarse cuando está bajo el aro". En cuanto a nombres propios, Rodríguez apuntó que a "algún jugador le está costando más adaptarse". "Ndoye estuvo parado parado por el confinamiento y le costó al principio, pero ya va dando lo que pensábamos en cuanto al rebote, intimidación y los puntos. Apenas hizo pretemporada por el Covid-19 y eso lo penalizó". Por otra parte, "Kay, sin estar brillante suma más de lo que parece, por lo que no hay que quedarse sólo con los tiros fallados cerca de canasta". "Le está costando adaptarse al baloncesto europeo y Campbell no está acertado en tiro, pese a que en las últimas seis temporadas siempre estuvo cercano al 40% de efectividad". ¿Y Feldeine?. "Estamos contentos con él. Está aportando lo que esperábamos".

El director deportivo confía en los "brotes verdes como el día ante el Valencia, que debe ser el camino a seguir: un partido consistente en defensa y ataque". "No se ha visto aún el potencial del equipo por las bajas. Hemos ido justos", indicó el directivo bético, confiando en que "cuando se entrenen todos al 100% el equipo dará otra dimensión". Pese a ello, "el equipo compite y da la cara, aunque esto va de ganar y nos gustaría tener alguna victoria más". Especialmente dolieron los tropiezos de Murcia y ante Estudiantes: "Algunos de esos triunfos los echamos de menos, pero hay margen de mejora", analizó.

Preguntado sobre el arbitraje, Rodríguez apuntó que el club está en "contacto permanente con la dirección de arbitraje". "Ha habido partidos en que nos han reconocido que no hemos tenido fortuna, porque igual que jugadores y entrenadores los árbitros tienen errores. Se contabilizan y han caído más en contra nuestra", destacó el malagueño, para quien el "mundo del arbitraje no es fácil, aun sin público". "Ha habido un cambio en la ACB con la retirada de colegiados veteranos y la entrada de oros más jóvenes que, como los jugadores, necesitan tiempo y aunque nos hayan perjudicado seguro que hacen lo que pueden para minimizar errores. Son profesionales mejorarán".

Dos cuestiones más de actualidad son los aplazamientos por el Covid-19 y la idea de Ettore Messina de acabar las ligas nacionales en marzo para que después se disputen las competiciones continentales. "Cada vez más equipos y más jugadores se ven afectados. Respecto a lo de Burgos (hacerlo jugador sólo con seis jugadores de la primera plantilla) es algo que la ACB debería explicar a clubes y aficionados, porque ahora se aplazan otros partidos y eso parece que es adulterar la competición. Más de tres positivos es un brote y hay que confinarse 14 días. Jugaron y días después se aplazó su partido con el UCAM (se juega hoy). Hace falta un protocolo más vivo, porque las plantillas de baloncesto son de 12 jugadores y la baja de dos o tres ya se nota en partidos y entrenamientos".

Respecto a la idea de Messina, Rodríguez apunta a que son "conjeturas". "Veo difícil que ese rumor de terminar competiciones domésticas después las europeas se concrete. Me sorprendería mucho que en tan poco espacio de tiempo diferente instituciones que llevan años a la gresca se pongan de acuerdo", sentenció.