Movistar Estudiantes, un mal cliente para un Betis Baloncesto ya con presión

Tercer partido para el Betis Baloncesto, al amparo del conglomerado mexicano Xoy, y la visita a San Pablo (20:00) de uno de los ilustres del básket español, el Movistar Estudiantes. El histórico equipo madrileño vive en el purgatorio de la LEB Oro desde hace dos temporadas, con sendos intentos de ascenso fallidos, y este año confeccionó una plantilla para estar más cerca del éxito. Pero lo que ha recibido es la primera derrota en su segunda cita, contra el Oviedo. Peor, lógicamente, le van las cosas a los verdiblancos, que acumulan sendos sinsabores ante el Leyma Coruña y el Rioverde Clavijo riojano.

No ha empezado nada bien el equipo entrenado por el técnico sevillano Javi Carrasco y la dirección del club, con el mexicano Carlos Lazo a la cabeza, no oculta sus nervios o preocupaciones, como prefieran llamarlo. Ya comentaba en declaraciones a este periódico que “habrá que sacar la billetera” tras pasar, según él mismo, vergüenza con el Clavijo. El problema es que ese dinero nuevo no se va a ver reflejado en este tercer encuentro contra el Movistar Estudiantes.

El base norteamericano Jordan Barnes, que es el elegido como confirmó el propio Lazo a Relevo, no estará a disposición de Carrasco y deberá esperar a jugar en el encuentro de la semana que viene. Eso sí, deja muchas incógnitas, pues se trata de un extracomunitario y las dos plazas están ocupadas por pívots. Uno de ellos, el cubano Ismael Romero, parece fijo en la plantilla, pues llegó de la mano de los nuevos dueños; el otro, el joven Cameron Krutwig, ya tiene toda la presión de un corte más que probable.

Quien sí será la gran novedad positiva es el uruguayo Joaquín Rodríguez. También la fuente de la información es el propio Lazo, quien aseguraba que ya tiene el pasaporte italiano para poder jugar como comunitario. Será, si se confirma finalmente, un buen refuerzo para la plantilla verdiblanca, sobre todo tras la ausencia del brasileño Caio Pacheco, que se lesionó en el tobillo derecho y también tiene afectada la rodilla. Una pieza por otra, por tanto, dentro de una rotación que tampoco ha ofrecido de momento muchas garantías de éxito.

Plantilla Los madrileños, que llegan con una victoria y una derrota, tienen a muchos jugadores procedentes de la Liga Endesa, como Carlos Suárez, Francis Alonso, Larsen, Leimanis, Sergio Rodríguez o Dee

Enfrente estará un Movistar Estudiantes que arrancó fuerte con un rotundo triunfo en Cáceres (60-83) y se llevó una gran decepción ante el Oviedo en casa (76-87). Pero los madrileños, entrenados por el ex cajista Pedro Rivero, que llevó al Palencia al ascenso en la temporada pasada, tienen muchos hombres con experiencia en la Liga ACB, algo que, salvo en Pablo Almazán, brilla por su ausencia en los verdiblancos.

Estudiantes tiene a dos ex béticos, como Johnny Dee y Nzosa, con participación en la máxima categoría, pero mucho más brillante fue la trayectoria del veterano Carlos Suárez, que ha vuelto a su casa con 37 años. También Francis Alonso, canterano de Unicaja, Kevin Larsen, Toms Leimanis y Sergio Rodríguez. En definitiva, una plantilla con muchas garantías en la teoría y con el norteamericano Alec Wintering, que triunfo con su actual entrenador en el ascenso de Palencia y ha preferido el dinero de Estudiantes en lugar de apostar por debutar en la Liga Endesa.

Javi Carrasco "La mayoría de los jugadores van viendo lo competitiva que es la Liga y por eso es importante jugar duro y controlar los rebotes"

No será nada fácil el reto para este Betis Baloncesto, pero su entrenador, Javi Carrasco, trataba de buscar aspectos positivos en las declaraciones facilitadas por el propio club. “El equipo llega muy motivado, con muchas ganas, luego de una semana un poco complicada entre los lesionados y un brote de gastroenteritis. Ha sido un poco complicada la semana. Hoy también hemos tenido un susto, pues Richards Kukski se ha llevado un golpe en la cabeza que requirió de grapas, y mañana, en principio será duda”, destacó Carrasco.

El entrenador del Betis Baloncesto sí pide mayor efectividad a sus hombres a los lanzamientos a la canasta. “La mayoría de los jugadores van viendo lo competitiva que es la Liga y por eso es importante jugar duro y controlar los rebotes”, agregó antes de solicitar el aliento de la grada. “Estoy seguro de que habrá un gran ambiente para revertir esta mala racha y que los chicos sientan el calor de la afición”.

El partido comienza a las ocho de la tarde en el Palacio de los Deportes y ya toca saborear el primer triunfo, aunque el cliente, Movistar Estudiantes, no sea el más adecuado para ello.