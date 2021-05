Cinco victorias en los ocho últimos encuentros, seis en los 10 últimos, han permitido al Coosur Betis acercarse a una permanencia que toca con sus dedos a falta de que la calculadora lo confirme en las próximas jornadas. Puede ser este fin de semana ganando al Barcelona el domingo (12:30) o con una derrota del Estudiantes, que recibe a Obradoiro ese mismo día. Los gallegos se miden al Barcelona este jueves y ganando alguno de estos dos encuentros su permanencia ya será matemática.

A punto de agarrar el objetivo, la mejora del equipo colectivamente ha sido evidente de la mano de Joan Plaza, si bien es cierto que individual y estadísticamente destacaron Feldeine y Ndoye en esta recta final.

Curro Segura dejó el equipo tras once jornadas (dos triunfos y nueve derrotas) a la espera de unos fichajes que no llegaron. En ese tiempo Ndoye y Feldeine fueron piezas importantes, aunque no tan determinantes como en las once últimas, especialmente el pívot. En esas primeras once jornadas Ndoye promedió 9,4 puntos y 5,1 rebotes por encuentro, en algo más de 20 minutos de promedio. Al senegalés le costó coger el ritmo de competición en una ACB en la que debutaba y que arrancó casi sin pretemporada por llegar de su país con el coronavirrus, que superó ya en Sevilla. Poco a poco el interior fue a más y en esa serie de partidos valoró seis veces por debajo de 10 créditos y tres por encima de 20: 23 ante el Manresa y el Real Madrid (11 puntos y 10 rebotes) y 33 ante el Lenovo Tenerife (16 puntos y 12 rebotes).

En las once primeras jornadas Ndoye valoró seis veces por debajo de 10; en las once últimas, sólo una

En las últimas once citas sus medias suben hasta 13,8 puntos y 6,1 rebotes, jugando un par de minutos más de media. Sólo una vez valoró por debajo de 10 (9 ante el Obradoiro) y cuatro por encima de 20: 25 contra el Bilbao Básket, 21 frente al Real Madrid, 33 (23 puntos y siete rebotes, estando pendiente de partidos aplazados para ser MVP) y 27 en la última jornada ante el Manresa. "De la posición 10 hacia abajo en la clasificación es el mejor pívot de la Liga. Él está a gusto y ojalá podamos construir el equipo de la próxima temporada con algunos jugadores de este año", manifestó el director deportivo, Juanma Rodríguez, sobre el pívot, que acaba contrato al final de curso y ha sido convocado por Senegal para el preolímpico de Belgrado del 29 de junio al 4 de julio.

Más regular ha sido Feldeine, ya que si en los 11 primeros partidos promedió 14,5 puntos, 2,5 rebotes y 2,4 asistencias, en los 11 últimos firmó 15,3 puntos, dos rebotes y casi tres asistencias aun jugando casi cinco minutos menos. "Es un jugador con un talento descomunal y muy inteligente. Tiene más virtudes que la de anotar", dijo Rodríguez. El dominicano valoró cinco veces por debajo de los 10 puntos en cinco partidos al inicio, mientras que sólo lo ha hecho en dos en esta recta final.