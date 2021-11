Pasecniks: "Tenemos un buen entrenador, buenos jugadores y un buen potencial"

Anzejs Pasecniks se entrenó por primera vez como jugador del Coosur Betis, pero antes atendió a los medios oficiales mostrándose encantado por formar parte de la entidad. "Me gusta la ciudad, me gusta la gente y estoy muy feliz de estar aquí", apuntó, consciente de la situación por la que pasa el equipo, aunque le restó importancia a ser colista porque considera que la liga está aún en sus inicios. "No creo que ahora sea un gran problema. La Liga ACB es una liga dura. Todos los equipos tienen un nivel parejo y eso es normal que pase al principio de la temporada. Por supuesto que tenemos que centrarnos en conseguir victorias, pero no creo que tengamos que estar preocupados por ello ahora. Tenemos un buen entrenador, buenos jugadores y un buen potencial. No creo que haya un gran problema", continuó.

Por último, admitió que habló con su compatriota Dairis Bertans antes de firmar su llegada a Sevilla: "Por supuesto que he hablado con Dairis. Me ayudó un poco a dar este paso. Me llamaba y me dijo que viniera aquí a jugar, que era un buen jugador y todas esas cosas... La verdad es que en parte es una de las razones por la que estoy aquí. Conozco a Berdi Pérez también. Lo conocía desde mi época en el Gran Canaria. Y también conozco al entrenador. Nunca he jugado para él, pero sí he escuchado buenas cosas, apuntó el letón que viene a "aportar energía".