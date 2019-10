Las sensaciones y las buenas intenciones sirven de poco en el deporte profesional. Cuentan los triunfos y este Coosur Real Betis no arranca tras caer por 84-73 ante el Baskonia, con 32-14 en el último cuarto. Imposible hacerlo sin un juego interior que cierre el rebote y aporte algo en el otro aro, porque los triples de Whittington no son más que pan para hoy y hambre para mañana. Y el mañana en Vitoria fue un último cuarto en el que el conjunto de Curro Segura se cayó por completo. Como lo viene haciendo toda la temporada. Las casualidades no existen. Dos puntos sumó el interior sólo cuando más lo necesitaba su equipo. Pero no aparecieron tampoco Rivers, que mucho tendrá que hacer si no quiere acabar el curso en Sevilla a este ritmo; Conger, que sigue siendo muy individualista; Malmanis, a quien la ACB se le queda grande...

Así, del 52-59 con el que entró en los últimos 10 minutos acabó perdiendo sin oponer resistencia por 84-73, haciendo un 6/12 en tiros de campo con cinco pérdidas y un solo rebote en ataque y sin ir al tiro libre en todo este último cuarto. Lógico cuando la bola pasa de mano en mano por fuera buscando a algún jugador liberado por algún despiste o que alguien se juegue un mano a mano.

Poco más. Cuando el Baskonia controló sus pérdidas, el Betis dejó de atacar con comodidad y cuando Velimir Perasovic apostó por Shengelia como cinco, se acabó la resistencia sevillana. Los puntos del georgiano metieron en el duelo a los suyos y los triples de Henry (4/5 sólo en este periodo cuando antes llevaba 1/5) acabaron con los visitantes. Eso, sin ser una excusa el sibilino arbitraje que hacen que un placaje de Shengelia a Sipahi sólo sea falta y un intento absurdo de Whittington de meter la mano por detrás en busca del balón antideportiva, sentenciaron a un Coosur que afrontará el duelo ante el Andorra de la próxima jornada como la primera final del año.

Llegó el Betis ganando al último cuarto otra vez y se cayó con un 17-2 de parcial desde el 59-63

Salió el Betis en ataque con una jugada que se está convirtiendo en un clásico: triple de Whittington fallado. El pívot, sin embargo, anotó los primeros siete puntos de su equipo y cuando Eric se fue al banquillo vitoriano con dos faltas Shields anotó el primer triple local tras cuatro errores seguidos. Fallones los de Perasovic desde el perímetro, el conjunto sevillano se mostraba en su canasta tan débil que los locales tenían dos oportunidades por ataque gracias al rebote ofensivo. Dicen los que entienden que el rebote es cuestión de deseo y, de ser así, los verdiblancos parecían desear más echarse una siesta que jugar un partido de ACB en el Buesa Arena. Como muestra, un botón: al descanso el Baskonia llevaba ya tantas capturas ofensivas (12) como rebotes en total sumaba la escuadra hispalense.

Los 221 centímetros de Fall, que cogía el balón sin saltar, elevaron los problemas defensivos de los verdiblancos, quienes, sin embargo, apretando las líneas de pases, aprovechaban las pérdidas azulgranas y su acierto para mantenerse por delante en el marcador (nunca estuvo por detrás en el primer tiempo salvo el 2-0 inicial).

Poco a poco los tiradores baskonistas fueron poniendo a punto su mirilla y si en los primeros 10 minutos firmaron un 1/10 en triples, el segundo acto lo abrieron con dos triples seguidos de Janning y Vildoza, contestados, acto seguido, por Borg y Oliver. Estaba a gusto en el intercambio de golpes el Betis, pese a no cerrar el rebote tampoco con Niang, y un triple de Pablo Almazán, titular pese a no pisar el parqué hace una semana en casa ante el Zaragoza, colocó la máxima diferencia para los visitantes (23-34) obligando a Perasovic a parar el choque. Pero el conjunto de Curro Segura es muy inconsistente. Se cae con el menor de los soplidos y dos triples seguidos errados por Whittington (lanzó tantos triples como tiros de dos puntos) dieron paso a una serie de errores que en apenas tres minutos lapidaron esa ventaja para llegar al descanso por delante sólo por la mínima (34-35).

El Baskonia llegó al partido con un 8-0 de salida tras el paso por los vestuarios (42-37), pero el Betis atacaba con cierta facilidad, ante un rival que le concedía mucho, quizá esperando el error viendo que no cargaba el rebote y a golpe de triple tomó de nuevo la delantera con un parcial de 4-17 (46-54), renta que sostuvo para encarar con 52-59 el último acto.

Pero como ante el Zaragoza una semana antes, en el momento de la verdad el Coosur se cae. Hay jugadores que dejan de pedir la pelota y desde el 59-63 al 76-65 se acabó el choque. Un 17-2 de parcial, en el que cada decisión de los colegiados era a favor de los locales, sentenció el duelo en sólo cuatro minutos, con Henry anotando todos los triples que antes falló ante la permisividad bética, incapaz de puntear un solo lanzamiento, y con Shengelia jugando los 10 minutos de pívot. Todo lo bueno que hizo durante 30 minutos no bastó y las buenas intenciones no valen si te olvidas de jugar 10 minutos.