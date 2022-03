Casimiro: "Pido respeto arbitral para el último de la competición"

Luis Casimiro, entrenador del Coosur Betis, centró toda su intervención tras su partido contra el Lenovo Tenerife, con el que perdió en la prórroga por 99-97, hacia el trío arbitral y fue rotundo al decir que pedía "respeto arbitral para el último de la competición".

"No sé qué decir por la frustración que tengo por el arbitraje", señaló el entrenador del equipo andaluz, quien añadió que "se merecen más respeto. Yo no acabo de llegar a esta Liga y nunca pensé que iba a venir a una rueda de prensa diciendo esto y pido el respeto arbitral para el último de la competición, sólo el mismo criterio para las dos partes".

"Creo que la última jugada es falta, cuando Shermadini va a cambiar, mete la cadera al intentar robar el balón. Pienso que tiene la intención de hacer falta, pero no se pita y como ésa a nosotros nos han pitado bastante. Yo reclamo el respeto arbitral. No podemos estar peleando como estamos haciendo dignamente y no tener el respeto arbitral y así me siento ahora. Cuando analice el partido, no sé qué conclusiones sacaré pero tengo que transmitir lo que siento ahora mismo al acabar el partido, la frustración que siento por no poder dirigirme a los árbitros que no tienen el mismo criterio arbitral con el equipo", continuó.

"Todos me conocen, saben quién soy y no hay ninguna vez que me haya quejado. Reclamo sentido común y honestidad para pitarnos igual como si fuéramos los primeros de la Liga y respetarnos a los entrenadores y a los jugadores. Somos los últimos, ya lo sabemos, pero trabajamos honradamente para salir de ahí", dijo Casimiro.

Sobre el partido habló muy brevemente y comentó que "creo que hemos hecho muy buen trabajo durante casi todo el partido, algún problema en el tercer cuarto, pero estoy muy orgulloso del trabajo de los jugadores, del trabajo que ha hecho el equipo y como hemos competido".