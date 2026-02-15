El Caja 87 sigue en caída libre y Adrià Alonso, en la cuerda floja (80-79)

Nueva derrota del Caja 87 (80-79), la tercera consecutiva, algo que no le ocurría al equipo desde octubre de 2024. Un equipo sin ideas, que sigue sin saber a lo que quiere jugar y que se encomendó a las acciones de uno contra uno y a las individualidades de Glavin Clarke y Alley, terminó cayendo en Toledo. Una pista en la que es cierto que esta temporada sólo ha ganado Ponferrada y que presenta al segundo mejor local del grupo Este. La derrota, en la prórroga, deja de nuevo en el punto de mira a Adrià Alonso porque el equipo no funciona y sus decisiones resultan cada vez más cuestionadas. Un ejemplo de ella fue la insistencia en apostar por Dedovic, que disputó 35 minutos -el que más de ambos equipos- y apenas aportó dos puntos, ambos desde el tiro libre, con un 0/4 en tiros de campo.

El conjunto hispalense forzó la prórroga, aunque dio la sensación de que sólo aplazaba un desenlace que se intuía desde hacía tiempo. En el tiempo extra, únicamente Alley y Glavin Clarke anotaron para los sevillanos, sosteniendo al equipo a base de acciones individuales. El internacional bahameño puso por delante al Caja 87 a falta de 2:22 y, poco después, Alley convirtió dos tiros libres para el 77-79. Serrano por su parte igualó desde la línea de personal. De nuevo en el uno contra uno falló Clarke. En la siguiente acción, Dedovic robó el balón, pero el triple de Josep Franch no encontró el aro. En el otro lado, Miguel Serrano forzó una falta del capitán sevillano y anotó uno de sus lanzamientos. Con posesión para ganar, Adrià Alonso pidió tiempo muerto para diseñar la última jugada. Sin embargo, lejos de una acción elaborada, el balón volvió a las manos de Alley, que se jugó el uno contra uno perdió la posesión y certificó la derrota; además de llevarse la bronca de su técnico.

El partido pudo decidirse antes de no ser por la calidad individual del plantel sevillano. En el último cuarto, el Caja 87 arrancó cinco abajo, pero un inspirado Alley -máximo anotador del encuentro con 18 puntos y 7/11 en tiros de campo-, junto a Sergio Cecilia, que parecía de los pocos que sabía lo que estaba en juego, sostuvo al equipo cuando parecía desmoronarse. El de Osuna respondió con un triple lejano al de Fernando Sierra para impedir que los toledanos sentenciaran el choque. A 28 segundos del final, un triple de Josep Franch adelantó a los visitantes, pero Sierra volvió a responder desde el perímetro con apenas 11 segundos por jugarse. Contra las cuerdas estaban los hispalenses y ahí apareció de nuevo Alley en un mano a mano para dejar una bandeja y anotar a cuatro segundos de la conclusión y forzar la prórroga.

Sin embargo, la derrota comenzó a gestarse tras el paso por vestuarios. El Caja 87 inició la segunda mitad con una renta de +8 y terminó el tercer cuarto cinco abajo, tras encajar un contundente parcial de 30-17.El Toledo impuso un ritmo alto, el escenario en el que se siente más cómodo. Aunque Dibba y un triple de Franch devolvieron el +9 momentáneo, el conjunto local ya había reaccionado.

Los de Sergio Vicente encontraban fluidez ofensiva; y sus exteriores empezaron a enchufarse. Fernando Sierra en racha y Jorge Lafuente sumándose desde el perímetro. Un triple de este último, a cuatro minutos del final del tercer cuarto, colocó a su equipo a un punto y obligó a Alonso a detener el partido. Tras el tiempo muerto, la cosa no mejoró. Con 3:40 por jugarse, el Caja 87 entró en bonus y Miguel Serrano puso por delante a los toledanos. Se acumulaban los problemas. Las desconexiones sevillanas, unidas a la mayor intensidad local, permitieron a Lafuente ampliar la ventaja hasta los cinco puntos, la máxima hasta ese momento. Y a pesar de las reacciones de Aley y Glavin Clarke acabó el tercer cuarto con un +5 para el Toledo tras otra aparición de Lafuente. Resultó llamativa la escasa participación de Sergio Cecilia en este cuarto; apenas dos minutos en pista pese a los problemas del equipo, en otra decisión discutible del técnico.

En el segundo cuarto predominaron los errores. El conjunto verdirrojo, hoy con la segunda equipación, tampoco encontraba fluidez, aunque el rival se mostraba igualmente precipitado, lo que propició casi tres minutos sin anotar. La igualdad la rompió el Caja 87 en los instantes finales antes del descanso con un parcial de Jankovic capturó un rebote que terminó en la única canasta de Bilalovic en el partido; después, Dibba sumó tras otro rebote ofensivo y, antes de marcharse a vestuarios, Cecilia anotó desde el triple. Furon los mejores minutos de los sevillanos. Al descanso, 21-29: solo 21 puntos encajados, muy lejos de los 53 recibidos la semana anterior ante Cáceres, aunque más por demérito del rival que por virtud defensivo.

El encuentro comenzó con una canasta de Franch en la primera posesión y con un Toledo dubitativo en ataque. Adrià Alonso opotó por las rotaciones dando entrada a Alley y Jankovic, quienes abrieron una pequeña brecha de cuatro puntos, aunque rápidamente reaccionaron los de Sergio Vicente para cortarla y cerraron el primer cuarto con empate a 13.

La tercera derrota consecutiva del Caja 87 genera preocupación, porque vuelven a caer ante un rival de su liga, el equipo sigue sin tener ideas y jugar a algo concreto; y todo esto deja en una situación delicada a Adrià Alonso. La próxima jornada, en San Pablo, podría afrontar su primera final ante un Valle Egue eso sí un rival inferior, que es antepenúltimo y que solo ha logrado una victoria en sus últimos siete encuentros.