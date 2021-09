Otro día de la marmota del Betis con el UCAM (88-66)

Los partidos entre el Coosur Betis y el UCAM Murcia empiezan a ser como el día de la marmota. Nueva derrota verdiblanca, que en los últimos 11 duelos con su rival sólo ha logrado un triunfo, que sirvió para poco en la temporada del descenso. Y esta vez con un nuevo repaso, incontestable, por 88-66 yendo desde el primer cuarto a remolque, con una marcha menos que los locales, que ganaron incluso con una facilidad preocupante.

Porque con Taylor y McFadden como estiletes, entrando en la zona con suma facilidad para anotar cerca del aro casi siempre sin oposición por una feble defensa en la que los cambios no funcionaban, los de Sito Alonso superaron un mal momento de siete minutos sin anotar que a los de Plaza sólo les permitió recuperar la desventaja, pero nunca se puso por delante en el marcador más allá del 5-6 de los primeros compases del choque. Aceleró el UCAM al final del segundo cuarto y sentenció en el tercero con el acierto desde el triple que no tuvo en el primer tiempo y con el dominio en el rebote. Los 17 rebotes ofensivos locales hablan bien de la intensidad de unos y otros, tanto como las 16 pérdidas visitantes explican la desconexión bética que el técnico no pudo encauzar con sus rotaciones.

Ni Bertans ni Marko Todorovic jugaron en todo el último cuarto. El preparador verdiblanco sacó bandera blanca con el 61-42 al final del tercer periodo pensando en la importante cita ante El Manresa de este domingo (12:30), con poco tiempo de descanso y un viaje nocturno en autobús de más de siete horas. Que la ACB pudo poner otros horarios es cierto, pero también que el club (en toda la dimensión de la palabra) tiene la capacidad económica para evitar estas palizas.

No lo hizo y a la paliza del desplazamiento se sumó la de la pista, en un partido en el Betis no compareció en el segundo tiempo y fue incapaz de llevarse siquiera un cuarto. Y eso que con un gran mate de Brown ante Lima parecía que el cuadro sevillano salía con ganas. Los triples no entraban ni de uno ni de otro lado, pero en el UCAM Taylor y McFadden anotaban con demasiado facilidad cerca del aro y un parcial de 13-0 disparó a los locales hasta el 18-6. Carrington (2/6 en tiros libres) cortó la sangría desde la personal con un tiro libre e inició la reacción hispalense, que con un 0-11 colocó un esperanzador 18-17. Eso fue todo lo que pudo hacer el Betis en los siete minutos sin anotar del conjunto de Sito Alonso. Pudo incluso darle la vuelta al marcador, pero fallaron Burjanadze y un ansioso Bleijenbergh, que está lejos del nivel de pretemporada.

Ahí se acabó el Betis, que sobrevivía con los puntos y acciones en la pintura de Todorovic, autor de los ocho primeros puntos de los suyos en el segundo acto. Tras el 22-19 que estableció el montenegrino y el 27-25 de Pozas tras un triple, el cuadro murciano volvió a abrir brecha con facilidad, anotando sin problemas y aprovechando las continuas malas elecciones en el tiro del rival para llegar al descanso con 36-27.

Había tiempo para reaccionar, pero si ante el Andorra cinco jugadores llevaron el peso ofensivos con 17 o más puntos en Murcia sólo Todorovic pasó de los 10 (11 puntos). Nadie asumía galones y Taylor y McFadden se hicieron amos y señores del encuentro, con el apoyo de Webb III y los rebotes de Lima. La renta local no hizo más que agrandarse ante los malos ataques sevillanos, cuyos jugadores dejaron de pensar en la defensa para tirar el encuentro.

Tan claro lo vio Plaza que Bertans y Todorovic no se levantaron del banquillo en el último cuarto. Evans pareció mostrar algo del jugador que se espera que sea, Bleijenbergh tuvo minutos que no aprovechó para soltarse y el canterano Luis García pudo anotar sus primeros puntos en la Liga Endesa en el día de la marmota bético ante el UCAM Murcia.