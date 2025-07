La FEB abre un nuevo plazo que permitiría la inscripción del Baloncesto Sevilla

La asamblea de la ACB denegó el ascenso al Baloncesto Sevilla, que recurrirá ante los juzgados y el Consejo Superior de Deportes solicitando medidas cautelares, aunque al club se le abre una ventana cara al futuro. El conjunto sevillano sólo pensaba en la Liga Endesa y por ello no se inscribió en Primera FEB por si se rechazaba su invitación para competir en la máxima categoría del balocnesto nacional, de manera que ahora se encontraba en una situación de incertidumbre. En el limbo.

Sin embargo, la Federación Española de Baloncesto ha vuelto a ampliar el plazo de inscripción, permitiendo al conjuto hispalense inscribirse en la Primera FEB. "La FEB informa que, tras la reciente comunicación por parte de la ACB relativa al rechazo de la afiliación del Real Betis Baloncesto y la invitación al Covirán Granada para completar su inscripción, y una vez finalizados tanto el primer como el segundo plazo de inscripciones en las Ligas FEB de categoría masculina, de forma extraordinaria y atendiendo a las especiales circunstancias se abre un nuevo plazo hasta el miércoles 30 de julio de 2025 a las 10:00 horas para presentar candidaturas de inscripción en las mismas".

Pese a todo, Pedro Fernández, presidente del club, no lo tiene del todo claro y sigue pensando en la ACB: "He ganado la Final Four, presentado los papeles y pagado el dinero. No sé qué pasa. La alternativa que se nos abre es una liga de 19, aunque no me parece lo correcto", aseguró Pedro Fernández. "Cuando creo que tengo la razón lucho. Quiero que me expliquen por qué he perdido tres millones el año pasado. No sé si seguiría en Primera FEB, porque el equipo ganó su plaza ACB y es ahí donde debe jugar, no entendería que fuera de otra manera y no entiendo por qué no jugar en ACB cuando he presentado la documentación", dijo en Onda Cero.

Pero si las puertas de la ACB se cierran, esta vía, la de Primera FEB, permitiría a la entidad sevillana seguir compitiendo, ya que sin jugar en la Liga Endesa ni en la segunda categoría nacional el único camino sería la liquidación. Con la entrada anunciada en el capital de la Fundación Cajasol, que aún no se ha pronunciado tras los últimos acontecimientos, el club podría armar una plantilla competitiva para abordar unnuevo ascenso, aunque de momento la guerra del Baloncesto Sevilla será en los juzgados. Lo positivo es que se abre una ventana hasta el 30 de julio para seguir compitiendo.

Antes, la plaza que deja libre el cuadro nazaríe, según los estatutos de la FEB, era para el cuarto mejor conjunto de la Segunda FEB, al que seguía en orden de prioridad el decimosexto de la Primera FEB, el quinto de Segunda FEB y el decimoséptimo de la Primera FEB. El Morón, colista en Primera FEB la pasad campaña, por ejemplo, había mandado la documentación por si ningún equipo cumplía con los requisitos.