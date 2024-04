La novena plaza exige triunfos al Betis Baloncesto

Vigésima novena jornada de la LEB Oro y compromiso intersemanal para el Betis Baloncesto. La derrota del pasado sábado contra el Oviedo Club Baloncesto rompía la excelente racha de la escuadra entrenada por Bruno Savignani y lo hacía en pleno debate sobre la continuidad, o no, del club verdiblanco para la próxima temporada. De momento, la segunda competición nacional sigue, de hecho no para, y este miércoles vuelve el deporte de la canasta al Palacio de los Deportes de San Pablo con el Forza Lleida como rival (20:00).

El objetivo, al menos hasta ahora, es defender la novena plaza, la última que da derecho a disputar los play off por el ascenso a la Liga Endesa, que otra cosa bien diferente será lo que pueda suceder durante el próximo verano con la sección del Real Betis Balompié o el club propiedad de YOX Holding, la empresa méxicana que, inicialmente, se hizo cargo de la entidad.

Ése es el gran galimatías en la actualidad, a quién pertenece en la realidad el club de baloncesto y todo depende de las versiones que se pongan sobre la mesa para creer una cosa u otra. Pero lo tangible es que cada vez pesan menos los mexicanos en las decisiones y que todo se sustenta por los compromisos económicos firmados el pasado verano, que, al parecer y siempre según fuentes de la entidad heliopolitana, sí se han ido cumpliendo. Con eso se va a terminar la temporada, aunque tampoco se puede obviar que será así a través de debilitar de forma considerable la plantilla en esta recta final.

Sin sustitutos

Por ejemplo, Branden Lee Frazier se marchó cuando era la principal estrella del equipo, rol que ahora corresponde de manera indudable al uruguayo Joaquín Rodríguez, y en su lugar no vino absolutamente nadie a pesar de que los propietarios mexicanos realizaron gestiones, algunas de ellas muy avanzadas, para contratar a otro escolta. Lo cierto es que la plaza fue amortizada cuando ya el escándalo relacionado con el empresario Carlos Lazo, en busca y captura en el estado de Tijuana, ya había estallado y se veía venir el tsunami que tenía que afectar al equipo de baloncesto sevillano.

Uno menos en la estructura deportiva que maneja Bruno Savignani. Después se lesionó el base Pablo Marín y eso paralizó algunas gestiones que se habían iniciado para el traspaso de Joaquín Rodríguez ante el interés de algunos clubes de mayor nivel. Eso fue negado después por Armando Guerrero, director deportivo del Real Betis Baloncesto, pero lo que sí fue un hecho fue la salida de Emmanuel Wembi debido a los innegables problemas económicos por los que está atravesando el club y que, a duras penas, le permitirán acabar la temporada en igualdad de condiciones con sus rivales para competir.

Bruno Savignani "El equipo ha demostrado en 2024 que merece que venga cada vez más gente para que la comunión sea mayor"

Pero restan seis partidos hasta que esta incertidumbre finalice y, a día de hoy, el Betis Baloncesto, gracias al buen hacer de Savignani y de los jugadores que tiene a su disposición, en un complicado papel de aislarse de todo el ruido exterior, tiene que defender la novena plaza. Está en juego, pues, el derecho a disputar la primera eliminatoria contra el segundo clasificado, o contra Estudiantes si éste hace valer su triunfo en la última edición de la Copa Princesa. El primer rival para conseguirlo es el Forza Lleida, actualmente el quinto clasificado de la LEB Oro, y el segundo, en esta misma semana también en casa, será el San Pablo Burgos, el tercero en la tabla.

No será, por tanto, fácil, este tiempo previo a la Feria para el Betis Baloncesto, que necesita los dos triunfos para mantener intactas todas sus opciones para esa novena plaza. No en vano, por detrás aprieta el Ourense, con un triunfo menos, doce, y algo más alejado un terceto formado por Hestia Menorca, Oviedo Baloncesto y Fuenlabrada, que tienen once. Los madrileños, particularmente, se están mostrando también fuertes en esta fase del campeonato y no pueden ser descartados en la lucha por meterse finalmente en las eliminatorias.

No tiene un rival fácil el Betis Baloncesto en esta nueva cita. El Forza Lleida, donde juega el norteamericano Cameron Krutwig, uno de los descartados por los verdiblancos en los primeros compases del curso, llega en una buena racha de resultados. Los catalanes contabilizan tres triunfos consecutivos ante Fuenlabrada, Clavijo y Real Valladolid y en todos ellos con un buen margen de puntos a su favor. Bastante llamativa fue su paliza en la última jornada a los pucelanos por 81-56. La racha es aún más llamativa si cabe si se tiene en cuenta que han ganado ocho de sus últimos nueve encuentros, algunos de ellos contra rivales con mucho potencial como Estudiantes o San Pablo Burgos.

Hassbrouck

Aunque en la última jornada, el norteamericano Hassbrouck, con pasaporte comunitario, se quedó en sólo 6 puntos ante el Real Valladolid, siempre es una de las piezas más importantes de la plantilla entrenada por Gerard Encuentra. No en vano, es su máximo anotador con un promedio de 12,2 puntos y unos notables porcentajes en los lanzamientos. También el propio Krutwig es otro de los destacados al aportar 8,8 puntos de media y 6,6 rebotes. Otros que destaca en la faceta ofensiva son Jaume Lobo (10,9 puntos por partido) y el también estadounidense Kuath, con 9,7 puntos y 5,3 rebotes.

No será fácil, por tanto, este ICG Forza Lleida para un Betis Baloncesto que necesita el triunfo para hacerse fuerte en la novena plaza. Para ellos, volverán a ser fundamentales Joaquín Rodríguez, cada vez más valorado por todos los especialistas en esta LEB Oro, Eddy Polanco y Lucas Faggiano. Pero no sólo ellos, también Berzins, Pablo Almazán y el resto de los actores secundarios tienen un papel que desarrollar. Por unas horas, vuelve a haber baloncesto dentro de este mundo de sociedades y un futuro tan incierto.