La primera de diez finales para el Betis Baloncesto

Arrancan las diez últimas jornadas de la LEB Oro y el Betis Baloncesto las afronta fuera de los puestos que dan derecho a la disputa de las eliminatorias por el ascenso. La contundente derrota intersemanal en la pista del Tizona Burgos (101-80), unida al triunfo del Ourense en su visita al TAU Castelló, sacó a los verdiblancos de esos puestos en los que tanto trabajo les había costado entrar. Por ello, la visita al Grupo Alega Cantabria en Torrelavega (12:30) sólo admite un signo en una hipotética quiniela, el 2, el triunfo del visitante.

El Betis Baloncesto necesita el triunfo sí o sí para no descolgarse en estas diez últimas jornadas del nuevo objetivo que se había marcado, que no es otro que meterse en esos play off que dan derecho a luchar por la segunda plaza de ascenso. En esta temporada con tantos vaivenes es ahora la meta en estas diez jornadas que cerrarán la liga regular.

Porque los verdiblancos pasaron de arrancar como candidatos al ascenso, a volver a la categoría que habían perdido meses antes, a pelear por evitar el descenso después de un inicio de curso tremendamente decepcionante y cargado de cambios en todos los estamentos deportivos de la entidad desde la llegada del conglomerado XOY. Ahora, a mitad de marzo, ya no se sabe muy bien quiénes ejercen de propietarios, si XOY con sus múltiples problemas judiciales en su país de origen o, por el contrario, es de nuevo el Real Betis Balompié quien tiene las riendas. El caso es que en la actualidad la nueva meta deportiva es meterse entre los nueve primeros para pelear la segunda plaza de ascenso que seguirá libre cuando concluya el torneo regular.

Y para ello el Betis Baloncesto no se puede permitir regalar triunfos que en las cuentas figuran como éxitos. Uno de ellos, por muy complicada que sea la cancha de Torrelavega, es esta visita al Grupo Alega Cantabria. Allí los locales han perdido el mismo número de partidos que han ganado, es decir, seis triunfos y seis derrotas. Esto quiere decir que el ambiente apretará, pero es evidente que tampoco ahoga y por ello el cuadro de Bruno Savignani está obligado a sumar su cuarto triunfo como forastero.

Clave Debe estar prohibido que Joaquín Rodríguez cometa faltas personales de forma tan seguidas, algo que le ha sucedido en los dos últimos partidos

Está claro que el Betis Baloncesto deberá mejorar de forma considerable el rendimiento que ofreciera el pasado miércoles contra el Tizona. Por ejemplo, está prohibido que Joaquín Rodríguez se cargue pronto de faltas personales, pues su presencia en la pista es fundamental en estos momentos para toda la escuadra verdiblanca.

Además, el uruguayo debe formar ese triángulo básico en ataque con Eddy Polanco, que sí respondió en Burgos, y también con el base Faggiano, que tampoco estuvo nada acertado. Son las tres patas claves para que la mesa bética se mantenga firme. La cuarta debe estar formada por toda la plantilla al completo y en ese sentido deben poner todos su granito de arena para que así sea.

Los roles están perfectamente repartidos. Los tres exteriores deben cargar con la principal responsabilidad ofensiva y el resto debe agregar los puntos necesarios para obtener los triunfos. Así estaba sucediendo en la segunda vuelta y así debe seguir siendo. Wembi y De Bisschop tienen que aportar bajo los tableros, también con la ayuda de Kuksiks y Berzins, aunque éstos se dediquen más a los lanzamientos exteriores. Los papeles secundarios de Pablo Marín, Hanzlík, Domenech y Djedovic también son importantes para el rendimiento global.

Plaza abierta En la plantilla bética quedó libre la ficha de extracomunitario tras la salida de Frazier, cabe suponer que mediante un pago, pero parece que hay que rezar por que no haya más salidas

Con una ficha de extracomunitario libre tras la marcha de Frazier y a la espera de si es cubierta de aquí al final de marzo, resta un jugador por valorar en este repaso. Pablo Almazán, el capitán, no pudo participar en Burgos por unas molestias y, según el propio Savignani en su rueda de prensa previa al encuentro, sí debe estar presente en Torrelavega. Almazán no suma muchos puntos en la rotación, pero sí es clave por su liderazgo dentro del vestuario y por su amplio conocimiento de la categoría.

El veterano jugador está siendo utilizado en los quintetos iniciales como cuatro para completarlos con los tres bajitos que ejercen de estrellas y un cinco que suele ser De Bisschop. Por ello, su presencia debe ser fundamental para retornar el camino del triunfo ante un Grupo Alega Cantabria que viene de sumar dos triunfos como forasteros consecutivos ante equipos de su liga, concretamente en Cáceres (71-73) y en Melilla (71-84). Eso ha permitido a los torrelaveguenses alejarse de los puestos más peligros y estar a sólo un triunfo del propio Betis Baloncesto.

Fichaje En los cántabros debutará Brandon Tabb, un alero de 1,93 que estaba jugando en la liga lituana

En los cántabros debuta Brandon Tabb, un alero de 1,93 metros procedente de la liga lituana. El tren de la liga no se detiene, se vuelve a viajar sólo cuatro días después y comienzan las diez últimas jornadas antes de que todo se encamine hacia las eliminatorias finales y el Betis Baloncesto, con todas las incertidumbres siempre a su alrededor, quiere estar en esa pelea por un objetivo que a día de hoy parece muy lejano, el ascenso a la Liga ACB.