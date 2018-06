Iván Cruz no seguirá de verdiblanco

Iván Cruz no seguirá en el Betis Energía de Plus en la LEB Oro. El ala-pívot, que el pasado verano firmó por dos temporadas, deja el club, que ejecutó su opción de cortarlo antes de que acabase junio, de manera que no seguirá vistiendo de verdiblanco la próxima temporada.

Al madrileño, uno de los destacados hace dos campañas en la LEB Oro con el Breogán, parece que la ACB aún le ha venido algo grande. Pese a hacer una buena pretemporada, destacando por ejemplo en el amistoso disputado con el Unicaja ern Morón de la frontera, lo cierto es que durante el curso sus prestaciones no fueron las esperadas acabando el curso con unas estadísticas de 2,8 puntos (con un 19% de efectividad en los triples), 2,6 rebotes y 2,5 de valoración en 33 encuentros, jugando una media de 12 minutos.

El jugador, muy irregular y con tendencia (demasiado) a salirse para lanzar desde la línea de los 6,75 metros con poca eficiencia en vez batallar más en la pintura, pone así fin a su etapa en el Betis, que le dio la oportunidad de debutar en la Liga Endesa, aunque su condición de cupo nacional, así como su experiencia en la LEB Oro le permitirán encontrar acomodo incluso en la ACB, ya que el Breogán, recién ascendido, podría recuperarlo.

En su misma situación, con opción de continuar si el club no dice lo contrario antes de acabar junio, están Franch y Mikel Úriz. El Betis no ha aclarado nada sobre ambos, por lo que cabe pensar que quedan renovados o que ambos han llegado a un acuerdo con el club para decidir sobre su futuro más adelante, cuando la entidad sevillana cuente con un director deportivo y un entrenador que planifiquen la plantilla.