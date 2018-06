Movimientos a la contra

Al mes de junio le quedan ya horas y de momento, el Betis Energía Plus no mueve ficha. Hace más de un mes que acabó la fase regular de la ACB y aún más tiempo desde que el conjunto sevillano sabe que su futuro próximo pasaba por la LEB Oro. Se fue Antonio Alonso tras consumarse el descenso dejando vacante la dirección deportiva y desde entonces, la nada.

Al menos informativamente. De hechos consumados y oficiales. Tras las bambalinas ha habido muchos movimientos que no han cuajado. Desde las negociaciones con Alejandro Gómez, director general y deportivo del UCAM Murcia, como apuntó muchodeporte, que no cuajaron por poco a reuniones de todo tipo con posibles candidatos. La idea inicial era contratar esa figura que aunara la dirección general con la deportiva, encarnada en Gómez, pero el UCAM subió la puja para retenerlo.

El pasado 8 de junio Ramón Alarcón, consejero bético, señalaba que “se está apostando bastante alto por las personas que deben configurar esta estructura y creo que en breve, en no más de diez días, esperamos tener ya soluciones avanzadas y suficientemente relevantes para contarlas”. El nombre sobre la mesa estaba claro, pero todo se cayó.

Más de un mes después desde que acabara la liga ACB, el Betis Energía Plus sigue sin director deportivo ni entrenador para armar la plantilla que pelee por el ascenso en LEB Oro

Ahora el Betis ha cambiado el perfil con la idea de reestructurar el baloncesto, casi como ha hecho en el fútbol sala. Ya no se busca a una persona que asuma los dos cargos, sino un director deportivo con mando que sea quien decida en todo lo referente a lo deportivo, y un director general, seguramente del entorno del actual Betis, que comparta tareas con el presidente, Fernando Moral, reorganizando el organigrama del club.

La falta de ese director deportivo, que decidirá quién será el entrenador, lo está retrasando todo. Y hay decisiones que no pueden esperar como son la continuidad o no de Franch, Mikel Úriz e Iván Cruz, jugadores con contrato en vigor cara a la próxima temporada si a 30 de junio, hoy, la entidad no ejecuta su opción unilateral de cortarlos. Algo que sí ha hecho, como se sabía con Zagorac, cuya ficha es inasumible en la LEB Oro y que podría recalar en el Partizan, según han publicado medios balcánicos.