Tunde y Borg, entre la química y la presión

Química es esa palabra mágica que los directivos buscan para sus equipos en verano y que en septiembre debe salir a relucir. A una semana del inicio de la competición oficial, el Betis Energía Plus parece haberla conseguido a juzgar por las palabras de dos de sus 12 fichajes cara a este curso, Tobias Borg y Babatunde. Ambos fueron presentados ayer en San Pablo en un acto en en el que el director deportivo, Juanma Rodríguez, se refirió también al fichaje de Mamadou Samb como una pieza "importante en el mercado de LEB Oro que cumplía con el perfil que busca el club de jugador con experiencia en la categoría".

El jugador sueco se mostró feliz por recalar en el equipo verdiblanco, al que llega con un objetivo claro. "Para mí es un paso adelante, quiero devolver al equipo a la ACB y ser un jugador que ayude mucho al grupo. Estoy en LEB Oro después de cuatro años en ACB y siento que puedo ayudar a los jóvenes con mi experiencia", afirmó el escolta, que destacó el papel del técnico, Curro Segura: "Es un entrenador no quiere estar por encima del equipo, sino ser uno más ayudándonos a diario. Es una persona con la que se puede hablar". En la misma línea se expresó Tunde: "Trabaja con los jugadores en sus fortalezas y debilidades. Ha sido capaz de captar todas las personalidades que hay en el equipo y eso se refleja en la buena pretemporada que estamos haciendo".

El pívot de Sierra Leona, que es el único con contrato temporal, no teme por la llegada de otro interior como Samb y promete trabajo para convencer a los dirigentes. "Claro que es más presión para mí, pero eso me hace trabajar más duro. No pongo el foco en esa presión, sino en trabajar más duro cada día. El equipo sacará lo mejor de mí en cada entrenamiento y partido siempre", aseguró el jugador, para quien uno de los puntos fuertes del conjunto sevillano es el grupo: "Es un equipo de buenas personas. En la pretemporada la química del equipo ha ido creciendo dentro y fuera de la pista. Estamos listos para soportar presión por el reto de ascender, porque todos somos profesionales y el paso del tiempo nos hará más fuertes".

BORG "Todos hemos venido sólo para una cosa: Volver a la ACB; todos los jugadores lo sabemos y así será toda la temporada"

TUNDE "El grupo está listo para soportar presión, porque todos somos profesionales y la química nos hará más fuertes"

A esa química se refirió también el jugador escandinavo. "Creo que tenemos muy buen grupo de personas; hay buena química y eso será muy importante durante todo el año. El siguiente paso es ser competitivos como equipo. Tengo mucha confianza en ello y en que tengamos una buena campaña", apuntó Borg, consciente de lo que los espera este curso: "Todos hemos venido sólo para una cosa. Volver a la ACB. Todo el mundo sabe esto y así será toda la temporada". Borg, que no acudió a la convocatoria de la ventana FIBA de septiembre con su selección explicó que tampoco irá con la selección sueca en la próxima ventana, a finales de noviembre: "La LEB Oro no para. Hablé con el seleccionador y los directivos de la Federación y lo entendieron. Estaré aquí con el equipo", indicó el jugador, que pese a haber alternado en tres posiciones esta pretemporada, tiene claro en cuál puede ayudar más: "He tenido que jugar en varias posiciones por la lesión de compañeros. Soy un jugador de equipo y mi objetivo es ayudar al máximo. Pero durante la liga espero tener más opciones para jugar de escolta. Ahí me siento más cómodo y es como más puedo ayudar"