BM Proin Sevilla, del acuerdo con Cajasol a jugar en el Palacio de los Deportes

El Balonmano Proin Sevilla arranca este sábado su segunda temporada en la División de Honor Plata con dos novedades fundamentales, además del objetivo inicial de estar más cerca de los puestos de ascenso a la Liga Asobal que de la lucha por evitar el descenso de categoría.

La entidad que comandan Juan Ramón Jordán, en los despachos y en la parte económica, y Juan Andreu, en la parcela deportiva, cambiará de nombre en esta temporada e incluirá a Cajasol dentro del mismo, pues se denominará Cajasol Sevilla BM Proin. Esto se produce después del acuerdo de patrocinio alcanzado con la Fundación Cajasol en el que también están inmersos otros equipos de la élite del deporte sevillano.

Ésa era una de las noticias que se daban a conocer en el acto de presentación del equipo antes de la temporada que arranca este sábado con la visita al Puerto Sagunto valenciano. Con la presencia del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, en la cita que tenía lugar en la Cámara de Comercio, en el edificio de Torre Triana, también se conocía que el equipo arrancará esta campaña en su tradicional pista del pabellón de El Paraguas, pero habrá una importante novedad en el segundo tramo de la competición. Concretamente, el Cajasol Sevilla BM Proin ejercerá como local en el Palacio de los Deportes de San Pablo.

Esto supondrá un importante aumento en el apoyo de los aficionados que pueda tener el equipo con vistas a luchar por meterse en los eliminatorias por pelear por el ascenso a la Liga Asobal.

El veterano Sasha Tioumentsev, un carismático jugador hispano-ruso de 41 años, es el principal refuerzo dentro de una plantilla con novedades. Han llegado el portero Manuel González, que vuelve tras una cesión; el lateral serbio Balsa Stevovic; Andrés Centeno, un joven de la cantera del Montequinto que también refuerza el lateral; los extremos Raúl Morales, que retorna tras su paso por Antequera, y Pablo Soler, cedido por el Ángel Ximénez; y el pivote defensivo Miguel Llorens.

El debut liguero tendrá lugar este sábado en el pabellón valenciano del Puerto Sagunto, equipo que se ha reforzado con el menor de los hermanos sevillanos Serradilla, Alberto, en un partido que se disputará a partir de las 18:30. Los trianeros viajan con toda la ilusión a una cita en la que sólo es duda el extremo Pablo Soler, aquejado de unos problemas en el tobillo. El jugador malagueño, sin embargo, viajará con el resto de sus compañeros, aunque no parece probable que juegue.

También será muy importante la continuidad del cordobés Víctor Montesinos como primer entrenador, que también verá reforzada su parcela con la llegada de Juan Martín del Boca como primer ayudante en su cuerpo técnico, además del retirado portero Jorge Oliva, que también se une a esa parcela. Sin ninguna presión, ellos tendrán la responsabilidad de pelear por ese ascenso que aparece como la principal ilusión del curso en todo el club.